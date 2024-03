Σκοτώθηκε η αρκούδα που σκόρπισε τον πανικό σε πόλη της Σλοβακίας

Μια καφέ αρκούδα σκοτώθηκε από ένοπλη περίπολο αφότου drone την αναγνώρισε ως το ζώο που τραυμάτισε πέντε ανθρώπους κατά τη διάρκεια της... βόλτας της σε μια πόλη στη βόρεια Σλοβακία αυτόν τον μήνα, ανακοίνωσε το υπουργείο Περιβάλλοντος της χώρας.

Ο υπουργός Περιβάλλοντος, Tomáš Taraba, δήλωσε ότι η αρκούδα, η οποία άφησε μια 49χρονη γυναίκα και έναν 72χρονο άνδρα να χρειάζονται νοσοκομειακή περίθαλψη και άλλα τρία θύματα, συμπεριλαμβανομένου ενός 10χρονου κοριτσιού με αμυχές και μώλωπες, πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε αργά την Τρίτη.

Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης επικαλέστηκαν την κρατική υπηρεσία προστασίας της φύσης ότι ένα drone τράβηξε φωτογραφίες και βίντεο υψηλής ανάλυσης της αρκούδας, το οποίο ειδικό βιομετρικό λογισμικό συνέκρινε στη συνέχεια με πλάνα από την επίθεση της 17ης Μαρτίου στην πόλη Liptovský Mikuláš. «Η λεπτομερής φυσιολογική σύγκριση έδωσε τη δυνατότητα στην ομάδα παρέμβασης να εντοπίσει με ακρίβεια και να εξαλείψει με επιτυχία την προβληματική αρκούδα», είπε η υπηρεσία διατήρησης, προσθέτοντας ότι αυτή ήταν η πρώτη φορά που χρησιμοποιήθηκε η τεχνολογία.

