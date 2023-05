Σερβία: Συνελήφθη ο 21χρονος δράστης της νέας ένοπλης επίθεσης- 8 νεκροί, 13 τραυματίες

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι συνέλαβε έναν ύποπτο ένοπλο που φέρεται να είναι ο δράστης του νέου περιστατικού με πυροβολισμούς στη Σερβία.

Σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση ο δράστης, ο οποίος φέρεται να προχώρησε σε επίθεση με αλλεπάλληλους πυροβολισμούς χρησιμοποιώντας αυτόματο τουφέκι σε χωριά της Σερβίας χθες το βράδυ, συνελήφθη από την αστυνομία, μετέδωσε πριν από λίγη ώρα το σερβικό δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο RTS.

Σημειώνεται από το νέο περιστατικό με πυροβολισμούς, σύμφωνα με τα διεθνή Μέσα τουλάχιστον 8 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 13 τραυματίστηκαν.

Οι αρχές είχαν εξαπολύσει ολονύκτιο ανθρωποκυνηγητό για την σύλληψή του δράστη λίγες μόνο ώρες μετά την πρώτη μαζική επίθεση σε σχολείο στο Βελιγράδι προχθές.

Οι πρώτες πληροφορίες ανέφεραν ότι μετά από καβγά που έγινε αργά το βράδυ της Πέμπτης, σε αυλή σχολείου κοντά στην πόλη Μλαντένοβατς- 42 χλμ. νότια του Βελιγραδίου- ο 21χρονος φερόμενος ως δράστης της επίθεσης με πυροβολισμούς επέστρεψε με αυτόματο όπλο και άνοιξε πυρ. Συνέχισε να πυροβολεί ανθρώπους αδιακρίτως, από αυτοκίνητο εν κινήσει.

Σύμφωνα με το RTS, στην έρευνα συμμετείχαν περίπου 600 αστυνομικοί, ανάμεσά τους μέλη ειδικής μονάδας επέμβασης της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας. Η αστυνομία παράλληλα απέκλεισε την πρόσβαση προς διάφορα χωριά.

Ο Σέρβος υπουργός Εσωτερικών Μπρατίσλαβ Γκάσιτς έκανε λόγο για «τρομοκρατική ενέργεια».

Ο 21χρονος ξεκίνησε την επίθεση από το χωριό Ντούμπονα και συνέχισε στο Μάλο Οράσιε και το Σέπσιν.

