Σερβία: Στο τραπέζι «ψαλίδι» έως 1,5 δισ. ευρώ από την Ευρώπη λόγω οπισθοδρομήσεων στη Δημοκρατία

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξετάζει το ενδεχόμενο να περικόψει έως και 1,5 δισ. ευρώ από τη χρηματοδότηση προς τη Σερβία, εν μέσω αυξανόμενων ανησυχιών για δημοκρατική οπισθοδρόμηση και τις στενές σχέσεις του Βελιγραδίου με τη Μόσχα.

Η Σερβία δεν είναι κράτος-μέλος της ΕΕ, ωστόσο από το 2014 έχει ξεκινήσει ενταξιακές διαπραγματεύσεις, γεγονός που της επιτρέπει να λαμβάνει οικονομική στήριξη για μεταρρυθμίσεις, κυρίως στον τομέα του κράτους δικαίου. Μια πιθανή αναστολή της χρηματοδότησης θα περιέπλεκε περαιτέρω τη διαδικασία διεύρυνσης, σε μια περίοδο που χώρες όπως η Ουκρανία και το Μαυροβούνιο επιταχύνουν την πορεία τους προς ένταξη, ενώ κράτη-μέλη όπως η Γαλλία εμφανίζονται πιο επιφυλακτικά.

«Ανησυχούμε όλο και περισσότερο για όσα συμβαίνουν στη Σερβία», δήλωσε η επίτροπος Διεύρυνσης της ΕΕ, Μάρτα Κος, επισημαίνοντας ότι νομοθετικές παρεμβάσεις υπονομεύουν την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης, ενώ καταγράφονται πιέσεις σε διαδηλωτές και παρεμβάσεις στα ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης.

Σερβία: Στο επίκεντρο οι δικαστικές ρυθμίσεις της κυβέρνησης Βούτσιτς

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αξιολογεί εάν η χώρα εξακολουθεί να πληροί τις προϋποθέσεις για τη συνέχιση των πληρωμών από τα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, εντός της Επιτροπής ενισχύεται το τελευταίο διάστημα η τάση για «πάγωμα» της χρηματοδότησης, με φόντο και τις αμφιλεγόμενες δικαστικές μεταρρυθμίσεις της κυβέρνησης του προέδρου Αλεξάνταρ Βούτσιτς, που έχουν προκαλέσει μαζικές αντιδράσεις.

Από την πλευρά του, ο πρέσβης της Σερβίας στην ΕΕ και επικεφαλής των ενταξιακών διαπραγματεύσεων, Ντανιέλ Αποστόλοβιτς, εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι δεν θα υπάρξει αναστολή χρηματοδότησης, τονίζοντας ότι η χώρα «δεν εγκαταλείπει τον στόχο της πλήρους ένταξης» και συνεχίζει τις εντατικές διαβουλεύσεις με τις Βρυξέλλες.

Καθοριστικό ρόλο αναμένεται να παίξει η επικείμενη γνωμοδότηση της Επιτροπής της Βενετίας για τις αλλαγές στο δικαστικό σύστημα της Σερβίας. Η Κομισιόν έχει ξεκαθαρίσει ότι θα απαιτήσει την ευθυγράμμιση της νομοθεσίας με τις συστάσεις της Επιτροπής της Βενετίας.

Σερβία: Η Ευρώπη ο μεγαλύτερος χρηματοδότης της

Η ΕΕ αποτελεί τον μεγαλύτερο χρηματοδότη της Σερβίας, έχοντας διαθέσει πάνω από 586 εκατ. ευρώ σε μη επιστρεπτέες επιχορηγήσεις την περίοδο 2021-2024, ενώ συνολικά η ευρωπαϊκή στήριξη προς τη χώρα ξεπερνά τα 7 δισ. ευρώ από το 2000.

Ωστόσο, το Βελιγράδι ισορροπεί εδώ και χρόνια σε ένα λεπτό γεωπολιτικό σκοινί, διατηρώντας στενές σχέσεις με τη Ρωσία την ώρα που επιδιώκει ένταξη στην Ευρώπη. Οι Βρυξέλλες εμφανίζονται πλέον όλο και πιο ανυπόμονες, ιδίως μετά από εκθέσεις που καταγράφουν οπισθοδρόμηση στο κράτος δικαίου και ενίσχυση αντιευρωπαϊκής ρητορικής στο εσωτερικό της χώρας.

Οι εντάσεις κλιμακώθηκαν περαιτέρω μετά από καταγγελίες για παρατυπίες και βία σε τοπικές εκλογές, καθώς και μετά από αστυνομική επιχείρηση σε πανεπιστήμιο, όπου εκατοντάδες φοιτητές συγκρούστηκαν με τις δυνάμεις ασφαλείας.

«Ως υποψήφια προς ένταξη χώρα, αναμένουμε από τη Σερβία να ευθυγραμμιστεί περισσότερο με την εξωτερική πολιτική της ΕΕ», σημείωσε η Κος, αφήνοντας σαφείς αιχμές για τη στάση της έναντι της Ρωσίας.

Με πληροφορίες από Politico