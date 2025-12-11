Σερβία: «Μόλις έλαβα μήνυμα από τη Μόσχα» - Ανοιχτό μικρόφωνο «πρόδωσε» τον Βούτσιτς

Σε σχόλια που καταγράφηκαν από ανοιχτό μικρόφωνο, ο πρόεδρος της Σερβίας Αλεξάνταρ Βούτσιτς φάνηκε να υπονοεί ότι είχε λάβει ένα «μήνυμα από τη Μόσχα» καθώς έφτανε στις Βρυξέλλες για συνομιλίες με κορυφαίους αξιωματούχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο Βούτσιτς περπατούσε δίπλα στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στο κτίριο Berlaymont στις Βρυξέλλες για την καθιερωμένη οικογενειακή φωτογραφία την Πέμπτη, όταν φαίνεται πως ψιθύρισε: «Μόλις έλαβα ένα μήνυμα από τη Μόσχα».

Η συνομιλία διακόπηκε απότομα από τη φον ντερ Λάιεν, η οποία φαίνεται να ψιθυρίζει: «Ας… ας περιμένουμε μέχρι…».

Οι δυο τους συνοδεύονταν από τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα και αποχώρησαν μαζί αφού τραβήχτηκε η φωτογραφία.

Δεν είναι σαφές σε τι αναφερόταν ο Βούτσιτς όταν μιλούσε για μήνυμα από τη Μόσχα. Ο Σέρβος πρόεδρος είναι ένας από τους ελάχιστους Ευρωπαίους ηγέτες που διατηρούν δίαυλο επικοινωνίας με το Κρεμλίνο, καθώς η ΕΕ έχει διακόψει τις διπλωματικές σχέσεις με τη Ρωσία μετά τη γενικευμένη εισβολή της στην Ουκρανία το 2022.

Ο Βούτσιτς βρισκόταν την Τετάρτη στις Βρυξέλλες για διμερή συνάντηση Σερβίας–ΕΕ, κατά την οποία συζητήθηκε, μεταξύ άλλων, η πορεία ένταξης της χώρας στην ΕΕ.

Με πληροφορίες από euronews.com