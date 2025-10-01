ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Σεισμός 6,9R στις Φιλιππίνες: Τουλάχιστον 60 οι νεκροί

Ο αριθμός παραμένει “ρευστός”, καθώς περισσότερες αναφορές φτάνουν από τους διασώστες

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Σεισμός 6,9R στις Φιλιππίνες: Τουλάχιστον 60 οι νεκροί Facebook Twitter
Στιγμιότυπο από Cebu μετά τον σεισμό των 6,9 Ρίχτερ / EPA
0

Ο αριθμός των νεκρών από τον σεισμό των 6,9 βαθμών στις Φιλιππίνες έφτασε τους 60, δήλωσε σήμερα ένας αξιωματούχος της πολιτικής προστασίας.

Ο αναπληρωτής διοικητής της πολιτικής προστασίας Ράφι Αλεξάντρο δήλωσε στη διάρκεια μιας ενημέρωσης ότι ο αριθμός παραμένει “ρευστός”, καθώς περισσότερες αναφορές φτάνουν από τους διασώστες.

Ο σεισμός έπληξε περιοχή βόρεια του νησιού Cebu την Τρίτη στις 21.59 τοπική ώρα (15.59 ώρα Ελλάδας). Προκλήθηκαν μεγάλες ζημιές σε κτίρια και δρόμους, καθώς και διακοπές ρεύματος. Η διάρκεια της δόνησης, σύμφωνα με πληροφορίες του Reuters ήταν περίπου 10 δευτερόλεπτα.

Η τοπική σεισμολογική υπηρεσία προειδοποίησε για πιθανή «μικρή άνοδο της στάθμης της θάλασσας», προτρέποντας τους κατοίκους των κεντρικών νησιών Λέιτε, Σέμπου και Μπιλιράν να «παραμείνουν μακριά από την παραλία και να μην μεταβούν στην ακτή».

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε περίπου 11 χιλιόμετρα ανατολικά-νοτιοανατολικά της πόλης Καλάπε, στην επαρχία Μποχόλ που έχει περίπου 33.000 κατοίκους και σύμφωνα με το Κέντρο Προειδοποίησης για Τσουνάμι του Ειρηνικού «δεν υπάρχει απειλή για τσουνάμι από αυτόν τον σεισμό» και «δεν χρειάζεται η ληψη μέτρων».

Από την πλευρά της, η επαρχιακή κυβέρνηση του Cebu ανέφερε την κατάρρευση ενός κτιρίου με καταστήματα και ενός σχολείου στη Μπανταγιάν, καθώς και ζημιές σε αρκετούς δρόμους χωριών.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

 

Διεθνή

Tags

0

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Σκωτία: Ξεχωριστές τουαλέτες για αγόρια και κορίτσια στα σχολεία με βάση το βιολογικό φύλο

Διεθνή / Σκωτία: Ξεχωριστές τουαλέτες στα σχολεία με βάση το βιολογικό φύλο - Η οδηγία για τους τρανς μαθητές

Τον Απρίλιο, δικαστής αποφάνθηκε ότι τα σχολεία στη Σκωτία οφείλουν να παρέχουν τουαλέτες χωριστές για κάθε φύλο, αφού ορισμένα διέθεταν αποκλειστικά ουδέτερες εγκαταστάσεις
LIFO NEWSROOM
Η «Σιδηρά Κυρία» της Ιαπωνίας Σανάε Τακαίτσι θέλει να γίνει η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός

Διεθνή / Η «Σιδηρά Κυρία» της Ιαπωνίας Σανάε Τακαίτσι θέλει να γίνει η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός

Η Σανάε Τακαίτσι, η «Σιδηρά Κυρία» της Ιαπωνίας, διεκδικεί την πρωθυπουργία, αντιμετωπίζοντας τον Σιντζίρο Κοϊζούμι - Οι πολιτικές της θέσεις, τα επιτεύγματα και τις προκλήσεις της για την ηγεσία του LDP
LIFO NEWSROOM
Πριγκίπισσα Νταϊάνα: «Έγραφαν ‘είναι ο Κάρολος ο πατέρας του Χάρι;’» - Της περνούσαν λαθραία τα tabloids στο παλάτι

Διεθνή / Πριγκίπισσα Νταϊάνα: «Έγραφαν "είναι ο Κάρολος ο πατέρας του Χάρι;"» - Της περνούσαν λαθραία τα tabloids στο παλάτι»

Η πριγκίπισσα παραβίαζε τους βασιλικούς κανόνες, σύμφωνα με τον επί χρόνια κομμωτή της, Ρίτσαρντ Ντάλτον, ο οποίος εξήγησε ότι η συχνά την αναστάτωναν όσα γράφονταν για εκείνη
LIFO NEWSROOM
ΤΡΑΜΠ ΧΕΓΚΣΕΘ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ ΗΠΑ

Διεθνή / Κοινή επίθεση Τραμπ - Χέγκσεθ στην στρατιωτική ηγεσία των ΗΠΑ: «Θα απολύσω όποιον δεν μου αρέσει - Γίναμε υπουργείο Woke»

Μια άνευ προηγουμένου συγκέντρωση στρατιωτικών ηγετών - Μίλησαν για «δεκαετίες παρακμής» που προκλήθηκαν από πολιτικές που προωθούν την ποικιλομορφία
LIFO NEWSROOM
«Φοβάμαι ότι εάν ο Diddy αφεθεί ελεύθερος θα έρθει να με εκδικηθεί», λέει η Κάσι Βεντούρα

Διεθνή / «Φοβάμαι ότι εάν ο Diddy αφεθεί ελεύθερος θα έρθει να με εκδικηθεί», λέει η Κάσι Βεντούρα

Η πρώην σύντροφος του Diddy και βασική μάρτυρας κατηγορίας εις βάρος του για την κατ' εξακολούθηση κακοποίησή της εξέφρασε τους φόβους της στο ενδεχόμενο να αφεθεί ελεύθερος
LIFO NEWSROOM
Η κυβέρνηση Τραμπ απειλεί το πανεπιστήμιο Χάρβαρντ με αποκλεισμό από ομοσπονδιακές επιχορηγήσεις

Διεθνή / Η κυβέρνηση Τραμπ απειλεί το πανεπιστήμιο Χάρβαρντ με αποκλεισμό από ομοσπονδιακές επιχορηγήσεις

Η κυβέρνηση Τραμπ ξεκινά διαδικασία αποκλεισμού (debarment) κατά του Χάρβαρντ, θέτοντας σε κίνδυνο δισεκατομμύρια δολάρια ομοσπονδιακής χρηματοδότησης, με αφορμή καταγγελίες για αντισημιτισμό στην πανεπιστημιούπολη
LIFO NEWSROOM
Ο Daniel Ek αποχωρεί από τη θέση του CEO της Spotify μετά από σχεδόν δύο δεκαετίες

Διεθνή / Ο Daniel Ek αποχωρεί από τη θέση του CEO της Spotify μετά από σχεδόν δύο δεκαετίες

Ο 42χρονος Ek, που ηγήθηκε της Spotify από το 2006, χαρακτήρισε τη μετάβαση ως «φυσικό βήμα», υπογραμμίζοντας ότι είναι «έτοιμος να περάσει από τον ρόλο του παίκτη σε εκείνον του προπονητή»
LIFO NEWSROOM
Η οικογένεια Τραμπ χτίζει νέο Trump Plaza στη Σαουδική Αραβία αξίας $1 δισ. δολαρίων

Διεθνή / Η οικογένεια Τραμπ χτίζει νέο Trump Plaza στη Σαουδική Αραβία αξίας $1 δισ. δολαρίων

Η οικογένεια Τραμπ επεκτείνει την παρουσία της στον Κόλπο με νέο Trump Plaza αξίας $1 δισ. στην Τζέντα, που περιλαμβάνει πολυτελή διαμερίσματα, γραφεία και πάρκο εμπνευσμένο από το Central Park
LIFO NEWSROOM
 
 