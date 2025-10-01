Σεισμός 6,9R στις Φιλιππίνες: Τουλάχιστον 60 οι νεκροί

Ο αριθμός των νεκρών από τον σεισμό των 6,9 βαθμών στις Φιλιππίνες έφτασε τους 60, δήλωσε σήμερα ένας αξιωματούχος της πολιτικής προστασίας.

Ο αναπληρωτής διοικητής της πολιτικής προστασίας Ράφι Αλεξάντρο δήλωσε στη διάρκεια μιας ενημέρωσης ότι ο αριθμός παραμένει “ρευστός”, καθώς περισσότερες αναφορές φτάνουν από τους διασώστες.

Ο σεισμός έπληξε περιοχή βόρεια του νησιού Cebu την Τρίτη στις 21.59 τοπική ώρα (15.59 ώρα Ελλάδας). Προκλήθηκαν μεγάλες ζημιές σε κτίρια και δρόμους, καθώς και διακοπές ρεύματος. Η διάρκεια της δόνησης, σύμφωνα με πληροφορίες του Reuters ήταν περίπου 10 δευτερόλεπτα.

Η τοπική σεισμολογική υπηρεσία προειδοποίησε για πιθανή «μικρή άνοδο της στάθμης της θάλασσας», προτρέποντας τους κατοίκους των κεντρικών νησιών Λέιτε, Σέμπου και Μπιλιράν να «παραμείνουν μακριά από την παραλία και να μην μεταβούν στην ακτή».

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε περίπου 11 χιλιόμετρα ανατολικά-νοτιοανατολικά της πόλης Καλάπε, στην επαρχία Μποχόλ που έχει περίπου 33.000 κατοίκους και σύμφωνα με το Κέντρο Προειδοποίησης για Τσουνάμι του Ειρηνικού «δεν υπάρχει απειλή για τσουνάμι από αυτόν τον σεισμό» και «δεν χρειάζεται η ληψη μέτρων».

Από την πλευρά της, η επαρχιακή κυβέρνηση του Cebu ανέφερε την κατάρρευση ενός κτιρίου με καταστήματα και ενός σχολείου στη Μπανταγιάν, καθώς και ζημιές σε αρκετούς δρόμους χωριών.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ