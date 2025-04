Σεισμός 6,5 Ρίχτερ στα νησιά Φίτζι

Σεισμός μεγέθους 6,5 Ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα στα νησιά Φίτζι.

Η ισχυρή σεισμική δόνηση, καταγράφηκε στην θαλάσσια περιοχή ανοιχτά των νησιών Φίτζι, νωρίτερα την Κυριακή.

Συγκεκριμένα, έπληξε την περιοχή νοτίως των Νησιών Φίτζι το βράδυ της Κυριακής (πρωί Δευτέρας τοπική ώρα), σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αμερικανικής Γεωλογικής Υπηρεσίας (USGS).

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 174 χλμ.

A Preliminary Magnitude 6.5 earthquake has struck near Fiji, at a depth of 174 km.



