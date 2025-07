«Σαν σε μυθιστόρημα του Ντίκενς»: Ανησυχητική έκθεση για την παιδική φτώχεια στην Αγγλία

Χιλιάδες παιδιά στην Αγγλία ζουν σε ακραία φτώχεια, σύμφωνα με νέα έκθεση της επιτρόπου για τα δικαιώματα του παιδιού, Dame Rachel de Souza, η οποία παρομοιάζει την κατάσταση με τη δυστυχία που περιγράφει ο Κάρολος Ντίκενς στα έργα του.

Η έκθεση βασίστηκε σε συνεντεύξεις με 128 παιδιά ηλικίας 6 έως 18 ετών, που διεξήχθησαν από τον Ιανουάριο έως τον Μάρτιο του 2025. Πολλά παιδιά περιέγραψαν καθημερινές δυσκολίες όπως η απουσία θέρμανσης, η αδυναμία πρόσβασης σε ποιοτικά τρόφιμα και η έλλειψη κατάλληλων συνθηκών για ύπνο και μελέτη. Σε αρκετές περιπτώσεις, τα παιδιά φαίνεται να αποδέχονται αυτές τις συνθήκες ως «κανονικότητα».

Η de Souza δήλωσε ότι η κατάσταση αντικατοπτρίζει ένα ευρύτερο πρόβλημα κοινωνικής ανισότητας και ότι το κράτος πρέπει να παρέμβει άμεσα.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον περιορισμό των επιδομάτων για οικογένειες με περισσότερα από δύο παιδιά, ένα μέτρο που εφαρμόζεται από το 2017 και προβλέπει ότι οι γονείς δεν λαμβάνουν οικονομική στήριξη για το τρίτο παιδί και άνω, παρά μόνο για τα δύο πρώτα.

