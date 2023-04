Ρωσία: Η στιγμή που το άγαλμα εκρήγνυται στα χέρια του Ρώσου μπλόγκερ

Βίντεο από τη στιγμή που εκρήγνυται το αγαλματίδιο στα χέρια του γνωστού Ρώσου μπλόγκερ Βλάντλεν Τατάρσκι δημοσιεύεται στα social media.

Ο κατά κόσμον Μαξίμ Φόμιν έλαβε την προτομή ως δώρο, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στην καφετέρια στην Αγία Πετρούπολη. Εντός αυτής, όμως, υπήρχε τοποθετημένος εκρηκτικός μηχανισμός.

‼️ The moment of the explosion in a cafe in St. Petersburg, the last seconds of the life of propagandist Vladlen Tatarsky (Maxim Fomin) #Tatarsky puts the bust back in the box, the listener asks a question about the destruction of bridges in Ukraine, and at that moment an… pic.twitter.com/sbv3BAxA12

Από την έκρηξη σκοτώθηκε ο ίδιος και τραυματίστηκαν περισσότερα από 30 άτομα, πολλοί εκ των οποίων είναι σε κρίσιμη κατάσταση.

Το Κρεμλίνο χαρακτήρισε τη δολοφονία του μπλόγκερ ως «τρομοκρατική ενέργεια» με τον εκπρόσωπο της ρωσικής προεδρίας, Ντμίτρι Πεσκόφ, να αναφέρει πως η έρευνα παραμένει σε εξέλιξη.

«Βλέπουμε να γίνονται αρκετά σταθερά βήματα προς τη σύλληψη υπόπτων. Ας είμαστε υπομονετικοί και ας περιμένουμε τις επόμενες ανακοινώσεις από τις ειδικές υπηρεσίες, που εργάζονται πάνω στην υπόθεση» είπε κατά τη χθεσινή του ενημέρωση.

Ο ίδιος επέρριψε ευθύνες στην Ουκρανία, ισχυριζόμενος πως οι ουκρανικές μυστικές υπηρεσίες συμμετείχαν στην προετοιμασία της επίθεσης.

Οι ρωσικές Αρχές έχουν προχωρήσει στη σύλληψη της 26χρονης Ντάρια Τρεπόβα, ως υπεύθυνης για την επίθεση. Η νεαρή φαίνεται πως ήταν εκείνη που παρέδωσε το αγαλματίδιο στον Τατάρσκι.

‼️ The moment when Vladlen Tatarsky receives the "Golden Vladlen" bust



In the video you can hear the propagandist calling the girl to sit next to him, calling her Nastya (that's the name Daria Trepova introduced herself), and inviting her to sit next to him.



"I'm shy," the girl… pic.twitter.com/JM7tETT9O3