Ρωσία: Διαδηλώσεις για τον αντιφρονούντα Αλεξέι Ναβάλνι - Δεκάδες συλλήψεις

Διαδηλώσεις σημειώθηκαν στη Ρωσία από υποστηρικτές του Ρώσου αντιφρονούντα Αλεξέι Ναβάλνι, ο οποίος κλείνει σήμερα τα 47 του χρόνια.

Ο Ναβάλνι βρίσκεται πλέον εδώ και τρία χρόνια στη φυλακή, με τον ίδιο να δηλώνει ότι διατηρεί υψηλό ηθικό παρά την επιδείνωση των συνθηκών κράτησής του.

Σύμφωνα με τη μη κυβερνητική οργάνωση OVD-Info, τουλάχιστον 45 άνθρωποι συνελήφθησαν σε διάφορες ρωσικές πόλεις, κυρίως στη Μόσχα και την Αγία Πετρούπολη, επειδή διαδήλωναν υπέρ του Ναβάλνι. Η εκπρόσωπός του, η Κίρα Γιάρμις, ανάρτησε στο Twitter φωτογραφίες από διαδηλώσεις στην Ιαπωνία, την Αυστραλία και τη Γεωργία.

