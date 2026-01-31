Ρολόι της Αποκάλυψης: Πώς μπορεί να αποτραπεί η «καταστροφή του πλανήτη»

Την περασμένη Τρίτη (27/1), έγινε γνωστό πως οι δείκτες του Ρολογιού της Αποκάλυψης μετακινήθηκαν σήμερα πιο κοντά από ποτέ στα μεσάνυχτα, το συμβολικό όριο της πλανητικής καταστροφής.

Η τελευταία ρύθμιση -85 δευτερόλεπτα πριν από τα μεσάνυχτα- είναι η τρίτη μέσα σε τέσσερα χρόνια που οι επιστήμονες «σπρώχνουν» το ρολόι προς την καταστροφή. Πρόκειται για το πιο προχωρημένο σημείο εδώ και πάνω από μία δεκαετία συνεχούς επιδείνωσης.

Σύμφωνα με το Bulletin, έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό με έδρα το Σικάγο, από το 2020 βρισκόμαστε πιο κοντά στο «χείλος του γκρεμού» από οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου. Οι πυρηνικές απειλές παραμένουν καθοριστικός παράγοντας, ενώ επιβαρύνονται από μια σειρά σύγχρονων κινδύνων: την κλιματική κρίση, την άνοδο συγκρουσιακών ηγετών, την τεχνητή νοημοσύνη και τις εκστρατείες παραπληροφόρησης.

The "Doomsday Clock" was set closer than ever to midnight — the theoretical point of human annihilation. See how it has fluctuated since its Cold War origins https://t.co/MVkjbG7Cnx — Reuters (@Reuters) January 31, 2026

Ρολόι της Αποκάλυψης: Τι μπορεί να ακολουθήσει

Το Bulletin απαριθμεί τρόπους με τους οποίους η ανθρωπότητα θα μπορούσε να απομακρυνθεί από μία, φαινομενικά, επικείμενη καταστροφή: επανεκκίνηση του διαλόγου για τον περιορισμό των πυρηνικών οπλοστασίων, μέτρα ώστε η τεχνητή νοημοσύνη να μην αξιοποιηθεί για τη δημιουργία βιολογικών απειλών, καθώς και -σε πολιτικό επίπεδο- η απόρριψη από το Κογκρέσο των ΗΠΑ του «πολέμου κατά των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας» που αποδίδεται στον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Με απλά λόγια: το ρολόι δεν χτυπάει μοιραία. Αλλά δείχνει πόσο επείγον είναι να αλλάξει πορεία ο κόσμος — και πόσο λίγο χρόνο πιστεύουν οι επιστήμονες ότι μας απομένει.