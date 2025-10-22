ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Πυροβολισμοί στη Σερβία: Πρώην υπάλληλος των μυστικών υπηρεσιών ο δράστης

Ο πρόεδρος της Σερβίας «βλέπει» πολιτικά κίνητρα πίσω από τους πυροβολισμούς στο Βελιγράδι

LifO Newsroom
LifO Newsroom
ΣΕΡΒΙΑ ΠΥΡΟΒΟΛΙΣΜΟΙ ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ Facebook Twitter
Πυροσβεστική στο σημείο των πυροβολισμών στη Σερβία / EPA
0

Τον δράστη του αιματηρού επεισοδίου με τον έναν τραυματία στο Βελιγράδι, που σημειώθηκε σήμερα το πρωί έξω από το κοινοβούλιο της χώρας, κατονόμασε ο πρόεδρος της Σερβίας, Αλεξάνταρ Βούτσιτς.

Ο πρόεδρος της Σερβίας ανακοίνωσε ότι ο δράστης είναι 70 ετών, μέχρι την συνταξιοδότησή του εργαζόταν στην κρατική Υπηρεσία Ασφάλειας και Πληροφοριών (BIA) και πήγε στον καταυλισμό μεταφέροντας ένα μπιτόνι με βενζίνη με σκοπό να τον πυρπολήσει.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου του Βούτσιτς, προβλήθηκε βίντεο με την πρώτη κατάθεση του δράστη στους αστυνομικούς που τον συνέλαβαν όπου ανέφερε ότι «τον ενοχλούσε ο καταυλισμός που στήθηκε στο κέντρο της πόλης και ήθελε να τον εξαφανίσει».

Πυροβολισμοί στη Σερβία: Πολιτικά κίνητρα «βλέπει» ο Βούτσιτς 

Ο δράστης δήλωσε επίσης ότι κατά λάθος τραυμάτισε το θύμα τη στιγμή που πυροβολούσε στο σημείο όπου έριξε την βενζίνη για να προκληθεί πυρκαγιά.

Ο Αλεξάνταρ Βούτσιτς άφησε υπονοούμενα για πολιτικά κίνητρα υποστηρίζοντας ότι «το επεισόδιο αποτελεί συνέπεια των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων και του κλίματος έντασης που δημιουργούν οι φοιτητές και η αντιπολίτευση με τις κινητοποιήσεις τους».

Η αντιπολίτευση αντίθετα κατηγορεί τον Βούτσιτς ότι ο ίδιος ευθύνεται για την κατάσταση. «Το σημερινό επεισόδιο είναι το αποτέλεσμα μιας πολυετούς εκστρατείας διάδοσης μίσους, βίας και φόβου που προκάλεσε και εφάρμοσε ο Αλεξάνταρ Βούτσιτς», ανακοίνωσε το Δημοκρατικό Κόμμα.

Σερβία: Το χρονικό του περιστατικού με τους πυροβολισμούς

Πυροβολισμοί σημειώθηκαν σήμερα Τετάρτη έξω από το κτίριο του κοινοβουλίου της Σερβίας στο Βελιγράδι, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένα άτομο, σύμφωνα με σερβικά μέσα ενημέρωσης.

Βίντεο που ανάρτησε το δίκτυο NOVA, του οποίου η τοποθεσία επιβεβαιώθηκε από το Reuters, δείχνει οπλισμένους φρουρούς να πλησιάζουν μια μεγάλη σκηνή έξω από το κοινοβούλιο, μία από τις πολλές που είχαν στηθεί φέτος από υποστηρικτές του προέδρου Αλεξάνταρ Βούτσιτς ως αντίδραση στις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις.

Λίγο αργότερα ακούγονται μερικοί πυροβολισμοί και φαίνεται να ξεσπά φωτιά στο εσωτερικό της σκηνής. Δεν έχει γίνει ακόμη γνωστό ποιος άνοιξε πυρ ούτε πώς προκλήθηκε η πυρκαγιά.

Η αστυνομία του Βελιγραδίου δεν έχει προβεί σε επίσημο σχόλιο, ωστόσο το δίκτυο NOVA ανέφερε ότι ένα άτομο τραυματίστηκε, ενώ το τηλεοπτικό κανάλι N1 μετέδωσε πως ένας άνδρας 57 ετών τραυματίστηκε από σφαίρα και νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.

Σε άλλο βίντεο που δημοσιεύτηκε στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter) φαίνεται ένας άνδρας ξαπλωμένος στο έδαφος, με τα χέρια δεμένα πίσω από την πλάτη, περιστοιχισμένος από αστυνομικούς.

Με πληροφορίες από Reuters

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Σερβία: «Βούτσιτς φύγε» - Δακρυγόνα και συγκρούσεις διαδηλωτών και αστυνομίας

Διεθνή / Σερβία: «Βούτσιτς φύγε» - Δακρυγόνα και συγκρούσεις διαδηλωτών και αστυνομίας

Οι διαδηλωτές συνεπλάκησαν με την αστυνομία μπροστά από τη φιλοσοφική σχολή και πέταξαν φωτοβολίδες, ενώ η αστυνομία χρησιμοποίησε δακρυγόνα και χειροβομβίδες κρότου-λάμψης
LIFO NEWSROOM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Χάρι και Μέγκαν ζητούν παγκόσμια απαγόρευση στην τεχνητή υπερνοημοσύνη

Διεθνή / Πρίγκιπας Χάρι και Μέγκαν Μαρκλ ζητούν παγκόσμια απαγόρευση στην τεχνητή υπερνοημοσύνη

Υπέγραψαν δήλωση που καλεί κυβερνήσεις και εταιρείες να σταματήσουν προσωρινά την έρευνα προς αυτή την κατεύθυνση, μέχρι να υπάρξει ευρεία επιστημονική συναίνεση για το πώς μπορεί να αναπτυχθεί με ασφάλεια και να παραμείνει υπό έλεγχο
LIFO NEWSROOM
Η υγειονομική καταστροφή στη Γάζα θα διαρκέσει για «γενιές» προειδοποιεί ο ΠΟΥ

Διεθνή / Η υγειονομική καταστροφή στη Γάζα θα διαρκέσει για «γενιές» προειδοποιεί ο ΠΟΥ

Μιλώντας στο BBC ο επικεφαλής του ΠΟΥ ξεκαθάρισε ότι απαιτείται τεράστια αύξηση της ανθρωπιστικής βοήθειας προκειμένου να αρχίσει να καλύπτεται το σύνθετο φάσμα αναγκών του πληθυσμού της κατεστραμμένης Λωρίδας της Γάζας
LIFO NEWSROOM
Πρίγκιπας Ουίλιαμ - Κέιτ Μίντλετον: Θέλουν να εξορίσουν τον πρίγκιπα Άντριου από το Ουίνδσορ

Διεθνή / Πρίγκιπας Ουίλιαμ - Κέιτ Μίντλετον: Θέλουν να εξορίσουν τον πρίγκιπα Άντριου από το Ουίνδσορ

Πηγή κοντά στο βασιλικό ζεύγος αναφέρει ότι μετά τα όσα ήρθαν στο φως της δημοσιότητας και εν μέσω των σκανδάλων στα οποία έχει εμπλακεί το όνομά του, δεν αντέχουν να ζει κοντά τους
LIFO NEWSROOM
ΟΥΚΡΑΝΙΑ ΡΩΣΙΑ ΧΗΜΙΚΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ

Διεθνή / Ουκρανία: «Χτυπήσαμε χημικό εργοστάσιο στη Ρωσία» με πυραύλους Storm Shadow - Γιατί επέλεξαν το συγκεκριμένο

«Τα αποτελέσματα του πλήγματος αποτιμώνται» αναφέρει το ουκρανικό γενικό επιτελείο - «Δύο νεκροί» από την αεροπορική επιδρομή της Ρωσίας στο Κίεβο
LIFO NEWSROOM
Το σχέδιο για τη Γάζα εξελίσσεται καλύτερα από το αναμενόμενο, δηλώνει ο Τζέι Ντι Βανς

Διεθνή / Το σχέδιο για τη Γάζα εξελίσσεται καλύτερα από το αναμενόμενο, δηλώνει ο Τζέι Ντι Βανς

«Κάθε φορά που υπάρχει βίαιη ενέργεια, λέγεται "είναι το τέλος της εκεχειρίας, αλλά δεν είναι το τέλος, είναι αυτό που πρέπει να συμβεί όταν έχετε ανθρώπους που μισούν ο ένας τον άλλο», δήλωσε
LIFO NEWSROOM
Για ποιον λόγο «μπήκε στον πάγο» η συνάντηση Τραμπ-Πούτιν;

Διεθνή / Για ποιον λόγο «μπήκε στον πάγο» η συνάντηση Τραμπ-Πούτιν;

Ο Τραμπ είχε ανακοινώσει την περασμένη εβδομάδα ότι αυτός και ο Πούτιν θα συναντιούνταν σύντομα στην Ουγγαρία. Επιπλέον, αναβλήθηκε και η συνάντηση Ρούμπιο-Λαβρόφ που ήταν προγραμματισμένη για την Πέμπτη
LIFO NEWSROOM
 
 