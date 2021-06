Το ΝΑΤΟ είναι ενωμένο και «η Αμερική επέστρεψε» δήλωσε απόψε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, μετά την ολοκλήρωση της συνόδου κορυφής.

Ο Αμερικανός πρόεδρος στην πρώτη του συνάντηση με τους ηγέτες του ΝΑΤΟ, ως επικεφαλής των ΗΠΑ, είπε ότι στο περιθώριο της συνόδου είχε μια «θετική και παραγωγική» συνάντηση με τον πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στο μεγαλύτερο μέρος της οποίας συζήτησαν πώς θα προχωρήσουν σε μια σειρά θεμάτων.

Οι ομάδες τους θα εργαστούν τώρα πάνω στις λεπτομέρειες όσων συμφωνήθηκαν. «Είμαι αισιόδοξος ότι θα κάνουμε πραγματική πρόοδο», σχολίασε σχετικά.

Πρόσθεσε ακόμα, ότι η Ρωσία και η Κίνα επιδιώκουν να σπείρουν τη διχόνοια στη διατλαντική αλληλεγγύη, διαβεβαιώνοντας ότι ο ίδιος δεν επιθυμεί τη διένεξη με τη Μόσχα.

Προειδοποίησε όμως ότι οι ΗΠΑ θα απαντήσουν αν η Ρωσία συνεχίσει τις επιζήμιες δραστηριότητές της και ότι η Ουάσιγκτον παραμένει δεσμευμένη στο άρθρο 5 της ιδρυτικής Συνθήκης του ΝΑΤΟ, το οποίο προβλέπει τη στρατιωτική συνδρομή των μελών του Συμφώνου, αν κάποιο από αυτά δεχτεί επίθεση. Χαρακτήρισε μάλιστα «σταθερή και ακλόνητη» αυτή τη δέσμευση.

Αναφερόμενος στη συνάντηση που θα έχει με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν στη Γενεύη αυτήν την εβδομάδα, ο Μπάιντεν την χαρακτήρισε «κρίσιμης σημασίας», προσθέτοντας ότι θα προτείνει στη Μόσχα να συνεργαστούν σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος, εφόσον το επιλέξει το Κρεμλίνο.

Σημείωσε ακόμα ότι ο Πούτιν είναι ένας «έξυπνος και σκληρός άξιος αντίπαλος». «Θα ξεκαθαρίσω στον πρόεδρο Πούτιν ότι υπάρχουν τομείς όπου μπορούμε να συνεργαστούμε αν το επιθυμεί. Αν επιλέξει να μην συνεργαστεί και ενεργεί όπως και στο παρελθόν, όσον αφορά την κυβερνοασφάλεια και ορισμένες άλλες δραστηριότητες, θα απαντήσουμε. Θα απαντήσουμε με τον ίδιο τρόπο», είπε, προσθέτοντας ότι «θα ξεκαθαρίσει τις κόκκινες γραμμές του».

Υπογράμμισε μάλιστα ότι «όλοι ηγέτες με ευχαρίστησαν σήμερα» για τη συνάντηση που πρόκειται να έχει με τον Πούτιν την Τετάρτη στην Ελβετία.

Ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποίησε επίσης ότι ο θάνατος του φυλακισμένου ηγέτη της αντιπολίτευσης Αλεξέι Ναβάλνι θα ήταν μια «τραγωδία» που θα έβλαπτε τις σχέσεις της Ρωσίας με τον υπόλοιπο κόσμο και τις ΗΠΑ.

«Ο θάνατος του Ναβάλνι θα ήταν άλλη μια ένδειξη ότι η Ρωσία δεν σκοπεύει να σεβαστεί τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα, θα ήταν μια τραγωδία, το μόνο που θα έκανε θα ήταν να βλάψει τις σχέσεις (της Μόσχας) με τον υπόλοιπο κόσμο», τόνισε.

Όσον αφορά την Ουκρανία ο Μπάιντεν είπε ότι θα πρέπει πρώτα να καταπολεμήσει τη διαφθορά και να εκπληρώσει ορισμένα άλλα κριτήρια για να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ.

«Το γεγονός είναι ότι ακόμη χρειάζεται να καταπολεμήσουν τη διαφθορά. Στο μεταξύ, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να φέρουμε την Ουκρανία σε θέση ώστε να μπορεί να αντισταθεί στη ρωσική επιθετικότητα», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι η ένταξη της χώρας, την οποία ζητά επιμόνως ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δεν εξαρτάται από τον ίδιο αλλά θα είναι συλλογική απόφαση των 30 μελών του Βορειοατλαντικού Συμφώνου.

Για το Αφγανιστάν, ο Μπάιντεν είπε ότι θα πρέπει να συνεχιστούν οι προσπάθειες για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας, ώστε η χώρα αυτή να μην ξαναγίνει ποτέ καταφύγιο τρομοκρατών που θα εξαπολύουν επιθέσεις στη Δύση. Πρόσθεσε ότι υπήρξε ομοφωνία στη σύνοδο για το θέμα της αποχώρησης των νατοϊκών στρατευμάτων από το Αφγανιστάν.

Τέλος, μιλώντας για την πανδημία, ο Μπάιντεν κάλεσε τους Αμερικανούς να μην εφησυχάζουν αλλά να εμβολιαστούν, καθώς ο αριθμός των νεκρών από την Covid-19 στις ΗΠΑ αγγίζει τους 600.000. «Πλησιάζουμε σε ένα θλιβερό ορόσημο σχεδόν 600.000 χαμένες ζωές λόγω της Covid-19 στην Αμερική. Για αυτό εξακολουθώ να λέω: αν δεν έχετε εμβολιαστεί, εμβολιαστείτε το συντομότερο δυνατόν».

The Transatlantic Alliance is the strong foundation on which our collective security and our shared prosperity are built. It’s an honor to be at NATO HQ today, reaffirming America’s commitment to our 29 Allies and our vision for a more secure future. pic.twitter.com/vUJIszZAvT