ΠΟΥ: Όλοι πεινάνε στα νοσοκομεία της Γάζας- Κίνδυνος λιμού

Σε νοσοκομεία της Γάζας βρέθηκε το Σαββατοκύριακο μία ομάδα του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας και διαπίστωσε την αυξανόμενη απόγνωση εξαιτίας της πείνας.

Η αποστολή παρέδωσε στο νοσοκομείο Αλ Σίφα, το μεγαλύτερο στη Γάζα, περισσότερα από 19.000 λίτρα πετρελαίου, σύμφωνα με όσα ανέφερε στην ανάρτησή του στο Twitter ο επικεφαλής του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας, Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής του ΠΟΥ, τα μέλη της αποστολής της 23ης Δεκεμβρίου διαπίστωσαν «μια ολοένα και αυξανόμενη απόγνωση εξαιτίας της πείνας». Την ίδια ώρα, ο Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους μίλησε για «άμεση αύξηση της αποστολής τροφίμων και νερού προκειμένου να διασφαλιστεί η υγεία και η σταθερότητα του πληθυσμού», στη Λωρίδα της Γάζας, την ώρα που εξακολουθεί να μαίνεται ο πόλεμος μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς. Πρόσθεσε επίσης, πως «οι αδιάκοπες μάχες και ένας τεράστιος αριθμός τραυματιών έχουν γονατίσει τις δυνατότητες» του νοσοκομείου Αλ Σίφα, το οποίο δεν μπορεί παρά να παράσχει αυτή τη στιγμή μονάχα τις «πλέον βασικές πρώτες βοήθειες».

Ο Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους έκανε λόγο για απελπισμένους κατοίκους που άρπαξαν την επισιτιστική βοήθεια που μετέφερε ένα φορτηγό προς το νοσοκομείο. Στην ίδια ανάρτηση ανέφερε επ’ αυτού: «Σε αυτό το πλαίσιο σοβαρών επισιτιστικών ελλείψεων, η αναζήτηση τροφής ωθεί ορισμένους, σε κατάσταση απόγνωσης, να παίρνουν τα τρόφιμα από τα φορτηγά μεταφοράς».

Rising desperation due to acute hunger witnessed during joint mission by @WHO, @UNOCHA, @UNICEF, @WCKitchen to hospitals in north #Gaza; partners demand immediate scale-up of food and water to ensure population health and stability.

