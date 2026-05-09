Πορτογάλος επιχειρηματίας βρέθηκε νεκρός στο στομάχι κροκόδειλου στη Νότια Αφρική

Το ζώο μεταφέρθηκε με ελικόπτερο εκτός του ποταμού, σε επιχείρηση που οι τοπικές αρχές χαρακτήρισαν ιδιαίτερα επικίνδυνη

The LiFO team
Η μεταφορά του κροκοδείλου με ελικόπτερο από τις αρχές της Νότιας Αφρικής / Φωτ.: South African Police Service
Οι αρχές στη Νότια Αφρική εντόπισαν τα λείψανα Πορτογάλου πολίτη μέσα στο στομάχι κροκόδειλου, έπειτα από πολυήμερες έρευνες για την εξαφάνισή του.

Το θύμα, ο 59χρονος επιχειρηματίας Γκαμπριέλ Μπατίστα, αγνοούνταν από τις 27 Απριλίου, όταν παρασύρθηκε με το όχημά του ενώ επιχειρούσε να διασχίσει μερικώς πλημμυρισμένη γέφυρα πάνω από τον ποταμό Κομάτι.

Σύμφωνα με τις αρχές, το όχημα εντοπίστηκε στις όχθες του ποταμού, ενώ οι ερευνητές παρατήρησαν στην περιοχή έναν κροκόδειλο ασυνήθιστα πρησμένο και σχεδόν ακίνητο.

Το ζώο, μήκους περίπου πέντε μέτρων και βάρους 600 κιλών, δεν αντέδρασε στην παρουσία ανθρώπων, συμπεριφορά που, σύμφωνα με τους ειδικούς, συνδέεται συχνά με το γεγονός ότι έχει καταναλώσει μεγάλη ποσότητα τροφής.

«Γνωρίζουμε από εμπειρία ότι όταν οι κροκόδειλοι έχουν μόλις φάει ένα μεγάλο γεύμα, παραμένουν αδρανείς και ξαπλώνουν στον ήλιο ώστε να ξεκινήσει η πέψη», δήλωσε στο νοτιοαφρικανικό δίκτυο eNCA ο λοχαγός Γιόχαν Πότχιτερ.

Οι αρχές αποφάσισαν να θανατώσουν τον κροκόδειλο προκειμένου να εξετάσουν το περιεχόμενο του στομαχιού του. Το ζώο μεταφέρθηκε με ελικόπτερο εκτός του ποταμού, σε επιχείρηση που οι τοπικές αρχές χαρακτήρισαν ιδιαίτερα επικίνδυνη.

Ανάλυση DNA επιβεβαίωσε ότι τα ανθρώπινα λείψανα που βρέθηκαν ανήκαν στον Μπατίστα. Οι αρχές συνεχίζουν να ερευνούν τις συνθήκες του περιστατικού.

Σύμφωνα με τον Πότχιτερ, στο στομάχι του κροκόδειλου βρέθηκαν επίσης περίπου έξι ζευγάρια παντόφλες και πλαστικά παπούτσια τύπου Crocs.

Ο ίδιος ανέφερε ότι δεν είναι σαφές γιατί το ζώο είχε καταπιεί τα αντικείμενα αυτά, προσθέτοντας ωστόσο ότι η παρουσία τους δείχνει πόσο δραστήριοι είναι οι κροκόδειλοι στην περιοχή.

Σύμφωνα με την πορτογαλική εφημερίδα Jornal da Madeira, ο Μπατίστα καταγόταν από τη Μαδέρα και ζούσε στη Νότια Αφρική από το 1975, όταν είχε μεταναστεύσει εκεί με την οικογένειά του.

Με πληροφορίες από Euronews

