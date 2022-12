Πόλεμος στην Ουκρανία: Πύραυλοι χτύπησαν το Κίεβο -Πληροφορίες για θύματα

Πυραύλους εναντίον ουκρανικών πόλεων εξαπέλυσε η Ρωσία, παραμονή Πρωτοχρονιάς, με έναν τουλάχιστον έναν άνθρωπο να σκοτώνεται στο Κίεβο.

Ο δήμαρχος του Κιέβου, Βιτάλι Κλίσκο, δήλωσε ότι υπήρξαν αρκετές εκρήξεις στην πόλη, που προκάλεσαν ζημιές και τουλάχιστον έναν θάνατο.

This video published by Kyrylo Tymoshenko, deputy head of the President's Office, shows the Alfavito hotel in central Kyiv, which was damaged by Russia's mass missile strike on Dec. 31. pic.twitter.com/VjjqrYXxn5