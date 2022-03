Ο Ζελένσκι εξώφυλλο στο New Yorker – Μόνος του με τη σημαία της χώρας του

Ένα σκίτσο με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι επιλέχθηκε για το εξώφυλλο της τελευταίας έκδοσης του περιοδικού The New Yorker, εν μέσω των εχθροπραξιών που συνεχίζονται για 13η ημέρα στο ουκρανικό έδαφος.

Η εικονογράφηση, όπως σημειώνει το περιοδικό, είναι του Barry Blit και φέρει τον τίτλο «Resilience», δηλαδή «ανθεκτικότητα».

Ο Ουκρανός πρόεδρος είναι ντυμένος στρατιωτικά, κρατάει ψηλά τη σημαία της Ουκρανίας, ενώ στέκεται μόνος του με φόντο τις εκρήξεις και το βλέμμα του είναι στραμμένο προς τη Δύση.

