Πόλεμος Ισραήλ-Χαμάς: Πάνω από 16.700 οι νεκροί και από τις δύο πλευρές

Στους 16.723 έχει φτάσει ο απολογισμός των νεκρών στον πόλεμο μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς και από τις δύο πλευρές σύμφωνα με νεότερο απολογισμό.

Σύμφωνα με νεότερα στοιχεία για τον πόλεμο μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, από το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας, που ελέγχεται από την Χαμάς, στη Λωρίδα της Γάζας σκοτώθηκαν 15.523 άνθρωποι από την έναρξη του πολέμου στις 7 Οκτωβρίου. Η ίδια πηγή ανακοίνωσε επίσης ότι οι τραυματίες είναι 41.316. Από την πλευρά του το Ισραήλ έχει αναφέρει επισήμως 1.200 νεκρούς.

Νωρίτερα το Ισραήλ δημοσίευσε βίντεο με τούνελ της Χαμάς κάτω από τη Γάζα Ισχυρίζεται ότι έχει εντοπίσει πάνω από 800 φρεάτια που οδηγούν σε τούνελ, από την έναρξη του πολέμου Ισραήλ-Χαμάς.

Στο μεταξύ ο εισαγγελέας του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ΔΠΔ) κάλεσε σήμερα και τις δύο πλευρές στον πόλεμο μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς να συμμορφώνονται με το διεθνές δίκαιο και να επιτρέπουν την μεταφορά της ανθρωπιστικής βοήθειας στην πολιορκούμενη Λωρίδα της Γάζας.

«Ως προς την ανθρωπιστική πρόσβαση, ο νόμος δεν χωράει αμφισβήτηση», είπε ο εισαγγελέας του ΔΠΔ Καρίμ Χαν έπειτα από τετραήμερη επίσκεψή του εκεί όπου σημειώθηκαν οι επιθέσεις της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου, στο Ισραήλ και στην Παλαιστινιακή Αρχή στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. «Οι πολίτες πρέπει να έχουν πρόσβαση στα βασικά τρόφιμα, σε νερό και σε εξαιρετικά απαραίτητες ιατροφαρμακευτικές προμήθειες χωρίς άλλη καθυστέρηση τόσο ως προς το μέγεθος (των προμηθειών) όσο και ως προς τον ρυθμό (παράδοσής τους)», είπε ο Χαν και πρόσθεσε ότι η Χαμάς δεν θα πρέπει να κάνει κακή χρήση αυτής της βοήθειας.

«Όλοι οι εμπλεκόμενοι θα πρέπει να συμμορφωθούν με το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο. Αν δεν το κάνετε αυτό, μετά μην παραπονιέστε όταν το γραφείο μου χρειαστεί να παρέμβει», είπε ο Χαν.

Ο ίδιος πρόσφερε στο Ισραήλ τη βοήθεια του δικαστηρίου στην έρευνα εγκλημάτων που διέπραξε η Χαμάς κατά τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου παρότι η χώρα δεν είναι μέλος του δικαστηρίου με έδρα τη Χάγη και δεν αναγνωρίζει τη δικαιοδοσία του.

«Οι επιθέσεις εναντίον αθώων Ισραηλινών αμάχων αντιπροσωπεύουν μερικά από τα πιο σοβαρά διεθνή εγκλήματα που συγκλονίζουν τη συνείδηση της ανθρωπότητας, εγκλήματα για τα οποία ιδρύθηκε το ΔΠΔ για να αντιμετωπίσει», τόνισε.

Κάλεσε ακόμη το Ισραήλ να κάνει ό,τι μπορεί για να προστατεύσει τους αμάχους στη Λωρίδα της Γάζας κατά τις επιθέσεις του στους μαχητές της Χαμάς και να εμποδίσει τους Ισραηλινούς εποίκους στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη να επιτίθενται στους Παλαιστίνιους εκεί.

