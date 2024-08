Περισσότεροι από 150 Ρώσοι αιχμαλωτίστηκαν σε μερικές ημέρες, λέει Ουκρανός αξιωματούχος

Η Ουκρανία έχει πιάσει περισσότερους από 150 Ρώσους αιχμαλώτους πολέμου σε μερικές ημέρες στη διασυνοριακή στρατιωτική επιχείρηση που ένας βασικός πολιτικός αξιωματούχος είπε ότι ήταν το πρώτο από τα «πολλά στάδια» για τη μετάβαση του πολέμου στο «γήπεδο» της Μόσχας.

Ο Ολεξίι Ντροζντένκο, επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης στην ουκρανική πόλη Σούμι, είπε ότι η επίθεση πήγε καλύτερα από το αναμενόμενο και ότι υπήρχαν μόνο 15 θύματα που χρειάζονταν νοσηλεία την πρώτη ημέρα. «Μερικές φορές υπάρχουν περισσότεροι από 100 ή 150 αιχμάλωτοι πολέμου την ημέρα», είπε ο Ντροζντένκο. Πολλοί από τους ρωσικούς στρατιώτες που φρουρούν τα σύνορα είναι νέοι στρατεύσιμοι. «Δεν θέλουν να μας πολεμήσουν», πρόσθεσε.

Έχουν κυκλοφορήσει αρκετά βίντεο με Ουκρανούς να πιάνουν αιχμαλώτους πολέμου, μεταξύ άλλων στα σύνορα τις πρώτες ώρες της εισβολής την Τρίτη 6 Αυγούστου. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε ότι το Κίεβο αυξάνει το «ταμείο συναλλάγματος» του για να ανταλλάξει με αιχμάλωτους που κατέχονται από τη Ρωσία.

⚡️102 Russian servicemen have been taken prisoner by special operators of the Security Service of #Ukraine in the #Kursk region. This is the largest mass surrender of Russian military personnel in the entire war. An entire company laid down its arms. pic.twitter.com/XAtj0uJckI