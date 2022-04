Πάρτι ξανά στο Ρίο ντε Τζανέιρο- Το πρώτο καρναβάλι στην εποχή του κορωνοϊού

Η ώρα του πάρτι έφτασε ξανά στο Ρίο ντε Τζανέιρο, με το πρώτο καρναβάλι της εποχής της πανδημίας.

Πέρυσι το καρναβάλι είχε ματαιωθεί, εξαιτίας του κορωνοϊού, ενώ και φέτος ήταν στον «αέρα», καθώς αναβλήθηκε για τον Απρίλιο. Τελικά όμως, το πιο διάσημο καρναβάλι στον κόσμο επέστρεψε.

Χορευτές που φορούσαν πολύχρωμες, περίτεχνες στολές, με φτερά και πούλιες, περούκες και μακιγιάζ, όπως και εντυπωσιακά άρματα πλημμύρισαν το Σαμπαδρόμιο, ενώ χιλιάδες ήταν και οι θεατές που βρέθηκαν εκεί για να γιορτάσουν μαζί τους.

Χοροί και μουσικές και στους δρόμους της πόλεις, για το καρναβάλι που διαρκεί αρκετές ημέρες και αποτελεί ένα από τις πιο σημαντικές πολιτιστικές εκδηλώσεις στη Βραζιλία.



VIDEO: 🇧🇷 Day two of Rio de Janeiro's glittering carnival



Sequin-studded performers on multi-story floats reclaimed the "Sambadrome" for the second day on Saturday in the first famed samba school parades since Covid-19 hit Brazil #carnival2022 pic.twitter.com/6arh8NaHjw