ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Παρουσιαστής του Fox είπε ότι πρέπει να θανατώνονται οι ψυχικά ασθενείς άστεγοι

Το σχόλιο του Brian Kilmeade προκάλεσε κατακραυγή και τον ανάγκασε να ζητήσει συγγνώμη

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Παρουσιαστής του Fox είπε ότι πρέπει να θανατώνονται οι ψυχικά ασθενείς άστεγοι Facebook Twitter
0

Ο παρουσιαστής της εκπομπής Fox & Friends ζήτησε συγγνώμη για τη δήλωσή του ότι οι ψυχικά ασθενείς άστεγοι θα πρέπει να λαμβάνουν θανατηφόρες ενέσεις, λέγοντας ότι το σχόλιό του ήταν «υπερβολικά σκληρό».

Το σχόλιο του Brian Kilmeade προκάλεσε κατακραυγή. Κατά τη διάρκεια της εκπομπής της Τετάρτης με θέμα τη δολοφονία της νεαρής Ουκρανής στη Βόρεια Καρολίνα, ο συμπαρουσιαστής του Kilmeade, ο Lawrence Jones, δήλωσε ότι οι ψυχικά ασθενείς άστεγοι θα πρέπει να αποδεχτούν προγράμματα θεραπείας ή να φυλακιστούν. Και ο Kilmeade υπερθεμάτισε: «Ή ακούσια θανατηφόρα ένεση, ή κάτι τέτοιο. Απλώς σκοτώστε τους».

Ένας 34χρονος άνδρας με βεβαρημένο ποινικό μητρώο κατηγορήθηκε για τη δολοφονία της νεαρής Ουκρανής. Η μητέρα του δήλωσε στην τοπική τηλεόραση ότι τον είχε βάλει σε ίδρυμα παρά τη θέλησή του και ότι είχε διαγνωστεί με σχιζοφρένεια.

«Ζητώ συγγνώμη γι' αυτό το εξαιρετικά σκληρό σχόλιο» δήλωσε ο Kilmeade στον αέρα.

«Προφανώς γνωρίζω ότι δεν ενεργούν όλοι οι ψυχικά ασθενείς άστεγοι όπως ο δράστης στη Βόρεια Καρολίνα, καθώς και ότι πάρα πολλοί άστεγοι αξίζουν την κατανόηση και τη συμπόνια μας».

Το Fox News απέφυγε να σχολιάσει.

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Τσάρλι Κερκ: Η ρητορική του ακροδεξιού ακτιβιστή που ενέπνευσε υποστηρικτές και εξόργισε αντιπάλους

Διεθνή / Τσάρλι Κερκ: Η ρητορική του ακροδεξιού ακτιβιστή που ενέπνευσε υποστηρικτές και εξόργισε αντιπάλους

Ένας προκλητικός ρήτορας, που τα τελευταία χρόνια έγινε διάσημος στους κύκλους του κινήματος MAGA και ενέπνευσε μια γενιά φοιτητών να πολιτικοποιηθούν και να στηρίξουν τον Ντόναλντ Τραμπ
LIFO NEWSROOM
Η στρατηγική «α λα Τραμπ» του AfD: Πώς σχεδιάζει να σπάσει το πολιτικό ταμπού και να φτάσει στην εξουσία

Διεθνή / Η στρατηγική «α λα Τραμπ» του AfD: Πώς σχεδιάζει να σπάσει το πολιτικό ταμπού και να φτάσει στην εξουσία

Το ακροδεξιό κόμμα φιλοδοξεί να δημιουργήσει «ένα αστικό-συντηρητικό στρατόπεδο και ένα ριζοσπαστικοποιημένο αριστερό», σύμφωνα με εσωτερικό υπόμνημα που εξασφάλισε το Politico
LIFO NEWSROOM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

«Ερντογάν παραιτήσου»: Εντυπωσιακή διαδήλωση του CHP στην Άγκυρα εν μέσω του πογκρόμ κατά των κεμαλικών

Διεθνή / «Ερντογάν παραιτήσου»: Εντυπωσιακή διαδήλωση του CHP στην Άγκυρα εν μέσω του πογκρόμ κατά των κεμαλικών

Μεγάλη διαδήλωση 50.000 ατόμων στην Άγκυρα ενάντια στη δικαστική απόφαση που απειλεί την ηγεσία του CHP - Ο Οζγκιούρ Οζέλ κάνει λόγο για «δικαστικό πραξικόπημα» και επιτίθεται στην κυβέρνηση Ερντογάν
ΠΕΤΡΟΣ ΚΡΑΝΙΑΣ
Στο Ισραήλ ο Ρουμπιο - Η προσάρτηση της Δυτικής Όχθης στην ατζέντα

Διεθνή / Στο Ισραήλ ο Ρουμπιο - Η προσάρτηση της Δυτικής Όχθης στην ατζέντα

Ο Ρούμπιο έχει ήδη αφήσει να εννοηθεί σε κατ' ιδίαν συζητήσεις ότι η αμερικανική διοίκηση δεν θα αντιταχθεί στην προσάρτηση αυτή - Αξιωματούχοι επισημαίνουν όμως τον κίνδυνο να διαταραχθούν οι Συμφωνιες του Αβραάμ
LIFO NEWSROOM
ΗΠΑ: Ο δήμαρχος του Σικάγου ζητεί τη διεξαγωγή έρευνας για τον θάνατο μετανάστη που πυροβολήθηκε από πράκτορα της ICE

Διεθνή / ΗΠΑ: Ο δήμαρχος του Σικάγου ζητεί τη διεξαγωγή έρευνας για τον θάνατο μετανάστη που πυροβολήθηκε από πράκτορα της ICE

Σύμφωνα με την ενημέρωση από το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, ο Βιγιέγας Γκονζάλες αντιστάθηκε σε έλεγχο και «οδήγησε το αυτοκίνητό του εναντίον των αστυνομικών»
LIFO NEWSROOM
 
 