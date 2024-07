Παρίσι: Νεκρός ο δράστης της επίθεσης - Βαριά τραυματισμένος ο αστυνομικός

Νεκρός είναι ο δράστης της επίθεσης που σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα στο Παρίσι, με θύμα έναν αστυνομικό.

Ο δράστης που επιτέθηκε με μαχαίρι στον αστυνομικό, κοντά στη Λεωφόρο των Ηλυσίων Πεδίων στο 8ο διαμέρισμα του Παρισιού, τραυματίστηκε θανάσιμα από πυρά και εξέπνευσε λίγα λεπτά αργότερα, ενώ ο αστυνομικός έχει τραυματιστεί σοβαρά.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που ήρθαν στη δημοσιότητα για το συμβάν, όλα συνέβησαν όταν οι Αρχές ανταποκρίθηκαν σε κλήση από φύλακες καταστήματος ένδυσης και επιχείρησαν να υποβάλουν σε σωματικό έλεγχο έναν 27χρονο. Ωστόσο όπως αναφέρει δημοσίευμα της Le Parisien, εκείνος αντέδρασε και κατά την προσπάθειά του να διαφύγει, τραυμάτισε με μαχαίρι έναν αστυνομικό στο αυτί.

Τότε ένας άλλος αστυνομικός πυροβόλησε τον δράστη, τραυματίζοντάς τον θανάσιμα. Σύμφωνα με την ενημέρωση της αστυνομίας, ο τραυματισμός του αστυνομικού είναι σοβαρός αλλά η ζωή του δεν κινδυνεύει. Δεν προκύπτει οποιαδήποτε σύνδεση με «τρομοκρατικό κίνητρο» ούτε με τους Ολυμπιακούς Αγώνες που ξεκινούν σε λίγες ημέρες στο Παρίσι, υπογραμμίζεται επίσης.

Ο 27χρονος δράστης ήταν μετανάστης που βρισκόταν νόμιμα στη Γαλλία και δεν είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές.

🚨#BREAKING: Police officer injured following apparent stabbing attack in Paris, France.



📌#Paris | #France



A police officer has been injured after being stabbed near the Champs-Elysees in Paris, France. The attacker has been shot by police. according to local media. pic.twitter.com/21lByWnyTO