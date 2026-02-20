Άντριου: Τι ακολουθεί μετά τη σύλληψή του και ποιες οι επιπτώσεις στη βασιλική οικογένεια

Ο Άντριου Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ συνελήφθη το πρωί της Πέμπτης (19/2) ως ύποπτος για κατάχρηση εξουσίας και έπειτα από πολύωρη ανάκριση αφέθηκε ελεύθερος, ωστόσο παραμένει υπό έρευνα.

Πρόκειται για μια σημαντική εξέλιξη στην υπόθεση Έπσταϊν, παράλληλα όμως και ένα πλήγμα για τη βρετανική βασιλική οικογένεια.

Ο βασιλιάς Κάρολος, αδελφός του Άντριου, εξέδωσε ανακοίνωση λίγη ώρα μετά τη σύλληψη του πρώην πρίγκιπα, αναφέροντας τα εξής:

«Έμαθα με βαθιά ανησυχία τα νέα σχετικά με τον Άντριου Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ και την υποψία για παράβαση καθήκοντος. Αυτό που ακολουθεί τώρα είναι η πλήρης, δίκαιη και ορθή διαδικασία με την οποία το ζήτημα αυτό θα διερευνηθεί με τον κατάλληλο τρόπο και από τις αρμόδιες αρχές. Σε αυτό, όπως έχω πει και πριν, έχουν την πλήρη και αμέριστη υποστήριξη και συνεργασία μας. Θα ήθελα να δηλώσω ξεκάθαρα: ο νόμος πρέπει να ακολουθήσει την πορεία του. Καθώς η διαδικασία συνεχίζεται, δεν θα ήταν σωστό εκ μέρους μου να σχολιάσω περαιτέρω το θέμα. Εν τω μεταξύ, η οικογένειά μου και εγώ θα συνεχίσουμε να εκπληρώνουμε το καθήκον και την υπηρεσία μας προς όλους σας».

Εν μέσω ερωτημάτων για τις επιπτώσεις της σύλληψης του Άντριου στη βασιλική οικογένεια, στενοί συνεργάτες του βασιλιά επισημαίνουν ότι έχουν ήδη ληφθεί αποφασιστικά μέτρα, όπως η αφαίρεση τίτλων και κατοικίας από τον Άντριου, καθώς και η επίσημη δέσμευση για πλήρη συνεργασία με τις ανακριτικές αρχές.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στη δήλωση του βασιλιά Καρόλου, στην οποία δεν γίνεται καμία αναφορά στους οικογενειακούς δεσμούς με τον βασιλιά Κάρολο. Σε αυτήν εκφράζεται «βαθύτατη ανησυχία» για τις υποψίες περί παράβασης καθήκοντος δημόσιου λειτουργού και τονίζεται ότι οι αρχές «έχουν την πλήρη και ειλικρινή υποστήριξη και συνεργασία του Στέμματος».

Ο βιογράφος του Βρετανού βασιλιά, Τζόναθαν Ντίμπλμπι, δήλωσε στο BBC ότι η σύλληψη δεν πλήττει τον θεσμό της μοναρχίας, εφόσον γίνεται σαφής διάκριση ανάμεσα στη βασιλική οικογένεια και τον θεσμό της μοναρχίας.

«Είναι απαραίτητο να διαχωρίζεται η έννοια της οικογένειας από το θεσμικό πλαίσιο της μοναρχίας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ορισμένοι αναλυτές εκτιμούν ότι η αντιμετώπιση του Άντριου ως ενός απλού υπόπτου από τις αρχές μπορεί να περιορίσει τη ζημιά στο κύρος της βασιλικής οικογένειας και να προσφέρει στο Παλάτι περιθώριο διαχείρισης της κρίσης.

Ωστόσο, επισημαίνεται ότι η διάκριση ανάμεσα στην ιδιωτική ζωή και τον δημόσιο ρόλο των μελών της βασιλικής οικογένειας δεν γίνεται αντιληπτή από την κοινή γνώμη. Για μεγάλο μέρος του πληθυσμού, το Παλάτι, η βασιλική οικογένεια και η μοναρχία ταυτίζονται.

Ο Άντριου, αν και τα τελευταία χρόνια είχε αποσυρθεί από τη δημόσια ζωή, υπήρξε επί περισσότερες από έξι δεκαετίες ενεργό μέλος της βασιλικής οικογένειας και παραμένει στη γραμμή διαδοχής του θρόνου.

Παρατηρητές σημειώνουν ότι ακόμη και αν θεωρηθεί ιδιωτική υπόθεση, η ιστορική και θεσμική του σχέση με τη μοναρχία καθιστά αναπόφευκτη την εμπλοκή του Στέμματος στην υπόθεση.

Το Παλάτι τονίζει τις μέχρι σήμερα κινήσεις του βασιλιά Καρόλου ως πρωτοφανείς, ενώ επικριτές θέτουν ερωτήματα για το κατά πόσο η αντίδραση ήταν έγκαιρη και επαρκής, δεδομένων των καταγγελιών που είχαν προηγηθεί.

Παρά τη σταδιακή εκτόνωση του θέματος, η ζημιά στο κύρος της μοναρχίας μοιάζει να είναι δεδομένη, αναφέρει δημοσίευμα του BBC. Το κρίσιμο ερώτημα για το Παλάτι και το Στέμμα παραμένει πόσες ακόμη αποκαλύψεις ενδέχεται να ακολουθήσουν και ποιο θα είναι το τελικό πολιτικό και θεσμικό κόστος.

Σύλληψη Άντριου: Τι ακολουθεί

Μετά την αποφυλάκισή του, οι αστυνομικές αρχές ανακοίνωσαν ότι οι έρευνες στα ακίνητα που συνδέονται με τον Άντριου Μάουντμπάτεν-Ουίνδσορ θα συνεχιστούν.

Η αστυνομία της Thames Valley επιβεβαίωσε ότι οι ντετέκτιβ θα εξακολουθήσουν να ερευνούν την πρώην κατοικία του, το Royal Lodge, στο κτήμα του Ουίνδσορ στο Μπέρκσαϊρ. Παράλληλα, ολοκληρώθηκαν οι έρευνες σε ακίνητο στο Νόρφολκ, στο βασιλικό κτήμα του Σάντριγχαμ, όπου διέμενε το τελευταίο διάστημα.

Οι αρχές πραγματοποίησαν εφόδους τόσο στο κτήμα του Ουίνδσορ όσο και στο Wood Farm, ιδιοκτησία που βρίσκεται εντός του ιδιωτικού βασιλικού κτήματος στο Σάντριγχαμ. Εκεί διέμενε ο Άντριου, ο οποίος είχε διατελέσει εμπορικός απεσταλμένος της Βρετανίας την περίοδο 2001–2011.

Ο Άντριου αποχώρησε από το αστυνομικό τμήμα του Aylsham στο Νόρφολκ λίγο πριν από τις 7 το απόγευμα της Πέμπτης. Φωτογραφήθηκε εμφανώς καταβεβλημένος, με ανέκφραστο πρόσωπο, ενώ φαινόταν να προσπαθεί να αποφύγει τα βλέμματα, σκύβοντας στο πίσω κάθισμα του οχήματος που τον μετέφερε.

Ex-Prince Andrew looks aghast in first photos since arrest for Epstein ties https://t.co/3BeCdOsGZb pic.twitter.com/oWqIRx1vMH — New York Post (@nypost) February 19, 2026

Η συνέχιση των ερευνών καταδεικνύει ότι η υπόθεση παραμένει ανοιχτή και σε κρίσιμο στάδιο, με τις αρχές να εξετάζουν υλικό και στοιχεία που ενδέχεται να προκύψουν από τις έρευνες στα ακίνητα που συνδέονται με τον πρώην πρίγκιπα.

Με πληροφορίες από BBC, Sky News

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Ελεύθερος ο Άντριου μετά την ανάκριση: Η πρώτη φωτογραφία μετά τη σύλληψή του

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Τι γνωρίζουμε για τη σύλληψη του Άντριου - Η ανακοίνωση του βασιλιά Καρόλου