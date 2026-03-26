Ούρσουλα Άντρες: 20 εκατ. ευρώ «εξαφανίστηκαν» από την περιουσία της ηθοποιού σε υπόθεση υπεξαίρεσης

Οι ιταλικές αρχές κατέσχεσαν περιουσιακά στοιχεία αξίας περίπου 20 εκατ. ευρώ στην Τοσκάνη, στο πλαίσιο έρευνας για υπεξαίρεση χρημάτων από την ηθοποιό Ούρσουλα Άντρες.

Η υπόθεση ξεκίνησε έπειτα από καταγγελία της 90χρονης στην Ελβετία, όπου ανέφερε ότι η περιουσία της μειωνόταν σταθερά υπό τη διαχείριση προσώπων που είχαν αναλάβει τα οικονομικά της. Οι ελβετικές εισαγγελικές αρχές στο καντόνι του Βω κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι υπήρξε οργανωμένη υπεξαίρεση περίπου 18 εκατ. ελβετικών φράγκων μέσω διαδοχικών και μη διαφανών συναλλαγών.

Η έρευνα έδειξε ότι τα χρήματα κατέληξαν στην Ιταλία, οδηγώντας την εισαγγελία της Φλωρεντίας να αναλάβει την υπόθεση. Οι αρχές εντόπισαν τα σχετικά περιουσιακά στοιχεία στο Σαν Κασιάνο ιν Βαλ ντι Πέζα, κοντά στη Φλωρεντία. Πρόκειται για συγκρότημα με 11 ακίνητα και 14 αγροτεμάχια που χρησιμοποιούνται ως αμπελώνες και ελαιώνες, καθώς και έργα τέχνης και άλλα στοιχεία αξίας.

Με εντολή δικαστή προκαταρκτικής εξέτασης στη Φλωρεντία, δεσμεύτηκε το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων που συνδέονται με την υπόθεση, έως το ποσό των 18 εκατ. ελβετικών φράγκων. Σύμφωνα με τις αρχές, στόχος είναι η ανάκτηση των χρημάτων που θεωρούνται προϊόν υπεξαίρεσης.

Στην ανακοίνωση των ιταλικών αρχών δεν κατονομάζονται ύποπτοι.

Η Ούρσουλα Άντρες έγινε διεθνώς γνωστή το 1962 με τη συμμετοχή της στην ταινία Dr. No, στο πλευρό του Σον Κόνερι. Η εμφάνισή της στην ταινία αποτέλεσε σημείο αναφοράς και σηματοδότησε την αρχή μιας καριέρας στον κινηματογράφο και την τηλεόραση που διήρκεσε περισσότερα από είκοσι χρόνια.

Με πληροφορίες από Guardian