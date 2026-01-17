ΔΙΕΘΝΗ
Ουγκάντα: Πρόεδρος ξανά ο Γιουέρι Μουσέβενι - Εξελέγη για έβδομη φορά

Ο 81χρονος Μουσεβένι βρίσκεται στην εξουσία για 40 χρόνια

The LiFO team
Ο Γιουέρι Μουσέβενι εξελέγη ξανά πρόεδρος στην Ουγκάντα / Φωτ. αρχείου: EPA
0

Ο πρόεδρος της Ουγκάντα, Γιουέρι Μουσέβενι, επανεκλέχθηκε για έβδομη θητεία, όπως ανακοίνωσε η εκλογική επιτροπή της χώρας.

Ο 81χρονος Μουσεβένι κέρδισε με 71,65% των ψήφων, ανακοίνωσε η επιτροπή το Σάββατο.

Επικράτησε του κύριου αντιπάλου του, του 43χρονου Μπόμπι Γουάιν, ο οποίος έλαβε το 24,72% των ψήφων, σύμφωνα με τα επίσημα αποτελέσματα.

Γεννημένος στις 15 Σεπτεμβρίου του 1944 από μια οικογένεια κτηνοτρόφων της κοινότητας Χίμα στην περιοχή Ντουναγκάμο της νοτιοδυτικής Ουγκάντα, ο Μουσεβένι σπούδασε στο Πανεπιστήμιο του Νταρ ες Σαλάμ στην Τανζανία τη δεκαετία του 1960, το οποίο τότε ήταν ένα είδος σχολής για τους αντι-αποικιοκράτες.

Ο Βρετανός δημοσιογράφος, Γουίλιαμ Πάικ, ο οποίος πήρε συνέντευξη από τον Μουσεβένι το 1984, τον περιέγραψε ως «απομακρυσμένο βλέμμα… ενός ονειροπόλου, ενός επαναστάτη» που ήταν «εξαιρετικά σοβαρός, αλλά έδειχνε στιγμές χιούμορ».

Μετά την επιστροφή του στην Ουγκάντα, αναγκάστηκε να επιστρέψει στην Τανζανία ως εξόριστος κατά τη διάρκεια του καθεστώτος του Ίντι Αμίν.

 
 
 

Ο Μουσεβένι συνέβαλε στη δημιουργία του Μετώπου για την Εθνική Σωτηρία, το οποίο έπαιξε ρόλο στην ανατροπή του Αμίν το 1979.

