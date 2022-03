Ουάσιγκτον: Αυτοκίνητο έπεσε σε αυλή ελληνικού εστιατορίου- 11 τραυματίες

Έντεκα άνθρωποι τραυματίστηκαν, πέντε εκ των οποίων πολύ σοβαρά, όταν αυτοκίνητο έπεσε με ταχύτητα στον εξωτερικό χώρο εστιατορίου της Ουάσιγκτον.

Η αστυνομία πιστεύει ότι πρόκειται για τροχαίο ατύχημα.

Πυροσβέστες και αστυνομικοί έσπευσαν στις 12.15 στο εστιατόριο Parthenon, στη συνοικία Τσέβι Τσέις, όπου ένα ασημί SUV βγήκε από τον δρόμο και έπεσε στην αυλή του εστιατορίου.

Οι πέντε από τους οκτώ τραυματίες που μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της περιοχής είναι σε κρίσιμη κατάσταση.

Σε άλλους τρεις ανθρώπους παρασχέθηκαν επί τόπου οι πρώτες βοήθειες και δεν χρειάστηκε να εισαχθούν για νοσηλεία, σύμφωνα με έναν εκπρόσωπο της πυροσβεστικής υπηρεσίας της Ουάσιγκτον.

A woman is dead and at least four others hospitalized in critical condition after an elderly man lost control of his car and crashed into a sidewalk dining area in the 5500 block of Connecticut Ave NW. A total 8 people were taken to hospitals by ambulance pic.twitter.com/GyW5wnJf5n