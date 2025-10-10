Το Όσλο ελπίζει να παραστεί η Μαρία Κορίνα Ματσάδο στην τελετή απονομής του Νόμπελ Ειρήνης

Το Νορβηγικό Ινστιτούτο Νόμπελ εξέφρασε την επιθυμία η Μαρία Κορίνα Ματσάδο, ηγετική φυσιογνωμία της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα, να μπορέσει να ταξιδέψει στο Όσλο τον Δεκέμβριο για να παραλάβει το Νόμπελ Ειρήνης 2025, που της απονεμήθηκε την Παρασκευή. Ωστόσο, οι διοργανωτές τονίζουν ότι η μετακίνησή της εξαρτάται από την επίλυση ενός σοβαρού ζητήματος ασφαλείας.

Ο πρόεδρος της επιτροπής, Γέργεν Βάτνε Φρίντνες, δήλωσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου: «Είναι ακόμη πολύ νωρίς για να γνωρίζουμε. Ελπίζουμε πάντα να έχουμε τους βραβευθέντες κοντά μας στο Όσλο, αλλά υπάρχει μια σοβαρή κατάσταση ασφαλείας που πρέπει πρώτα να αντιμετωπιστεί».

Αναφερόμενος στο πολιτικό βάρος της βράβευσης, ο Φρίντνες υπογράμμισε ότι η απόφαση της επιτροπής στέλνει ένα μήνυμα υπέρ της δημοκρατίας και κατά του αυταρχισμού, σημειώνοντας ότι «το Νόμπελ Ειρήνης για τη Ματσάδο δίνει ελπίδα σε ολόκληρη τη Βενεζουέλα».

«Η Μαρία Κορίνα Ματσάδο παραμένει ενεργή στη χώρα της, παρά τις σοβαρές απειλές που αντιμετωπίζει. Πιστεύουμε ότι το βραβείο θα ενισχύσει τον αγώνα της, δεν θα τον περιορίσει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η επιτροπή του Νόμπελ ανακοίνωσε ότι η Βενεζουελάνα πολιτικός τιμάται για «την ακούραστη προσπάθειά της στην προώθηση των δημοκρατικών δικαιωμάτων του λαού της Βενεζουέλας και τη δέσμευσή της για ειρηνική μετάβαση από τη δικτατορία στη δημοκρατία».

Το βραβείο συνοδεύεται από 11 εκατομμύρια σουηδικές κορώνες (περίπου 1,2 εκατ. δολάρια) και θα απονεμηθεί στις 10 Δεκεμβρίου σε διπλή τελετή: στο Όσλο για το Νόμπελ Ειρήνης και στη Στοκχόλμη για τα υπόλοιπα βραβεία.