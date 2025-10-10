ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Το Όσλο ελπίζει να παραστεί η Μαρία Κορίνα Ματσάδο στην τελετή απονομής του Νόμπελ Ειρήνης

Αναφερόμενος στο πολιτικό βάρος της βράβευσης, ο Φρίντνες υπογράμμισε ότι η απόφαση της επιτροπής στέλνει ένα μήνυμα υπέρ της δημοκρατίας και κατά του αυταρχισμού

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Το Όσλο ελπίζει να παραστεί η Μαρία Κορίνα Ματσάδο στην τελετή απονομής του Νόμπελ Ειρήνης Facebook Twitter
0

Το Νορβηγικό Ινστιτούτο Νόμπελ εξέφρασε την επιθυμία η Μαρία Κορίνα Ματσάδο, ηγετική φυσιογνωμία της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα, να μπορέσει να ταξιδέψει στο Όσλο τον Δεκέμβριο για να παραλάβει το Νόμπελ Ειρήνης 2025, που της απονεμήθηκε την Παρασκευή. Ωστόσο, οι διοργανωτές τονίζουν ότι η μετακίνησή της εξαρτάται από την επίλυση ενός σοβαρού ζητήματος ασφαλείας.

Ο πρόεδρος της επιτροπής, Γέργεν Βάτνε Φρίντνες, δήλωσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου: «Είναι ακόμη πολύ νωρίς για να γνωρίζουμε. Ελπίζουμε πάντα να έχουμε τους βραβευθέντες κοντά μας στο Όσλο, αλλά υπάρχει μια σοβαρή κατάσταση ασφαλείας που πρέπει πρώτα να αντιμετωπιστεί».

Αναφερόμενος στο πολιτικό βάρος της βράβευσης, ο Φρίντνες υπογράμμισε ότι η απόφαση της επιτροπής στέλνει ένα μήνυμα υπέρ της δημοκρατίας και κατά του αυταρχισμού, σημειώνοντας ότι «το Νόμπελ Ειρήνης για τη Ματσάδο δίνει ελπίδα σε ολόκληρη τη Βενεζουέλα».

«Η Μαρία Κορίνα Ματσάδο παραμένει ενεργή στη χώρα της, παρά τις σοβαρές απειλές που αντιμετωπίζει. Πιστεύουμε ότι το βραβείο θα ενισχύσει τον αγώνα της, δεν θα τον περιορίσει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η επιτροπή του Νόμπελ ανακοίνωσε ότι η Βενεζουελάνα πολιτικός τιμάται για «την ακούραστη προσπάθειά της στην προώθηση των δημοκρατικών δικαιωμάτων του λαού της Βενεζουέλας και τη δέσμευσή της για ειρηνική μετάβαση από τη δικτατορία στη δημοκρατία».

Το βραβείο συνοδεύεται από 11 εκατομμύρια σουηδικές κορώνες (περίπου 1,2 εκατ. δολάρια) και θα απονεμηθεί στις 10 Δεκεμβρίου σε διπλή τελετή: στο Όσλο για το Νόμπελ Ειρήνης και στη Στοκχόλμη για τα υπόλοιπα βραβεία.

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Μαρία Κορίνα Ματσάδο: Ποια είναι η φετινή νικήτρια του Νόμπελ Ειρήνης;

Διεθνή / Μαρία Κορίνα Ματσάδο: Ποια είναι η φετινή νικήτρια του Νόμπελ Ειρήνης;

Η Νορβηγική Επιτροπή Νόμπελ την αναγνώρισε ως ενοποιητική μορφή της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα, υπογραμμίζοντας τις ακούραστες προσπάθειές της, παρά τις σοβαρές απειλές που αντιμετώπισε
LIFO NEWSROOM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Μαρία Κορίνα Ματσάδο: Ποια είναι η φετινή νικήτρια του Νόμπελ Ειρήνης;

Διεθνή / Μαρία Κορίνα Ματσάδο: Ποια είναι η φετινή νικήτρια του Νόμπελ Ειρήνης;

Η Νορβηγική Επιτροπή Νόμπελ την αναγνώρισε ως ενοποιητική μορφή της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα, υπογραμμίζοντας τις ακούραστες προσπάθειές της, παρά τις σοβαρές απειλές που αντιμετώπισε
LIFO NEWSROOM
Συναγερμός στην Ινδονησία για διαρροή ραδιενέργειας μετά τον εντοπισμό μολυσμένων γαρίδων στις ΗΠΑ

Διεθνή / Συναγερμός στην Ινδονησία για διαρροή ραδιενέργειας μετά τον εντοπισμό μολυσμένων γαρίδων στις ΗΠΑ

Ραδιενεργή μόλυνση με Καίσιο-137 εντοπίστηκε σε βιομηχανική ζώνη της Τζακάρτας, προκαλώντας ανάκληση προϊόντων, έρευνες και ανησυχία για τις εξαγωγές θαλασσινών της Ινδονησίας
LIFO NEWSROOM
Τουρκία: «Ήρθε η χωροφυλακή να σας πάρει» - Η Χαντισέ περιγράφει τον τρόμο της για την έρευνα για ναρκωτικά

Διεθνή / Τουρκία: «Ήρθε η χωροφυλακή να σας πάρει» - Η Χαντισέ περιγράφει τον τρόμο της για την έρευνα για ναρκωτικά

Η Χαντίσε περιγράφει τη στιγμή που «ήρθε η Χωροφυλακή να την πάρει» στις 6:30 το πρωί, ενώ και η Ιρέμ Ντεριτζί υποβλήθηκε στον ίδιο έλεγχο - Τι συνέβη στην επιχείρηση που συγκλόνισε τον καλλιτεχνικό κόσμο της Τουρκίας
LIFO NEWSROOM
Τουρκία: Ποινική έρευνα σε βάρος queer τραγουδιστή για «άσεμνο» τραγούδι και «αισχρολογία»

Διεθνή / Τουρκία: Ποινική έρευνα σε βάρος queer τραγουδιστή για «άσεμνο» τραγούδι και «αισχρολογία»

Η κυβέρνηση του ισλαμιστή προέδρου της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, έχει πρόσφατα αυξήσει την πίεση που ασκεί στις ψηφιακές πλατφόρμες, τους τραγουδιστές και τους μουσικούς
LIFO NEWSROOM
Δολοφονία στη Φοινικούντα: Η διαθήκη–μυστήριο του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ - Ανοίγει η κληρονομιά του 68χρονου

Διεθνή / Δολοφονία στη Φοινικούντα: Η διαθήκη–μυστήριο του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ - Ανοίγει η κληρονομιά του 68χρονου

Ανοίγει η διαθήκη του 68χρονου από τη Φοινικούντα, ιδιοκτήτη κάμπινγκ, και οι Αρχές εξετάζουν τροποποιήσεις που ενδέχεται να τον έβαλαν στο στόχαστρο
LIFO NEWSROOM
Ιστορική εκεχειρία στη Γάζα: Εγκρίθηκε από το υπουργικό συμβούλιο του Ισραήλ η συμφωνία - Η Χαμάς ανακοίνωσε «τέλος του πολέμου»

Διεθνή / Ιστορική εκεχειρία στη Γάζα: Εγκρίθηκε από το υπουργικό συμβούλιο του Ισραήλ η συμφωνία - Η Χαμάς ανακοίνωσε «τέλος του πολέμου»

Η νέα συμφωνία εκεχειρίας ανάμεσα σε Ισραήλ και Χαμάς δίνει ελπίδα για το τέλος του διετούς πολέμου που στάθηκε αφορμή για την καταστροφή της Γάζας - Τι προβλέπει η συμφωνία
LIFO NEWSROOM
Σεισμός 7,2 Ρίχτερ στις Φιλιππίνες - Προειδοποίηση για τσουνάμι

Διεθνή / Σεισμός 7,2 Ρίχτερ στις Φιλιππίνες - Προειδοποίηση για τσουνάμι

Η σεισμολογική υπηρεσία των Φιλιππίνων συμβουλεύει τους κατοίκους των παράκτιων πόλεων στα κεντρικά και νότια της χώρας να εκκενώσουν αμέσως τις περιοχές τους και να μεταβούν σε υψηλότερα σημεία
LIFO NEWSROOM
Γιατί χωρίς τον ΟΗΕ ο κόσμος θα ήταν πιο επικίνδυνος

LiFO politics / Γιατί χωρίς τον ΟΗΕ ο κόσμος θα ήταν πιο επικίνδυνος

Ο καθηγητής Ευρωπαϊκής και Συγκριτικής Πολιτικής στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, Κωνσταντίνος Λάβδας, μιλά στη Βασιλική Σιούτη για τον ρόλο του ΟΗΕ, την κατάσταση στη Γάζα, και εξηγεί γιατί το Ισραήλ χάνει τη δημόσια στήριξη.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΙΟΥΤΗ
«Είμαστε παρόντες αλλά απόντες»: Η Κέιτ Μίντλετον προειδοποίεί για την επίδραση των κινητών στην οικογένεια

Διεθνή / «Είμαστε παρόντες αλλά απόντες»: Η Κέιτ Μίντλετον προειδοποιεί για την επίδραση των κινητών στην οικογένεια

«Ενώ οι ψηφιακές συσκευές υπόσχονται να μας κρατούν συνδεδεμένους, στην πραγματικότητα συχνά κάνουν το αντίθετο», έγραψε η Πριγκίπισσα της Ουαλίας σε άρθρο που συνέγραψε με καθηγητή του Χάρβαρντ
LIFO NEWSROOM
 
 