Οργισμένες αντιδράσεις έχει προκαλέσει παρουσιάστρια του Fox News που συνέκρινε τον Άντονι Φάουτσι με τον Γιόζεφ Μένγκελε, τον ναζιστή γιατρό με το παρατσούκλι «Άγγελος του θανάτου».

Η Λάρα Λόγκαν έκανε σχόλιο για την τρέχουσα κατάσταση με την πανδημία, όταν έκανε αυτή τη σύγκριση, που έχει εξοργίσει εβραϊκές οργανώσεις.

«Μου λένε άνθρωποι ότι ο δρ. Φάουτσι δεν αντιπροσωπεύει για εκείνους την επιστήμη. Αντιπροσωπεύει τον Γιόζεφ Μένγκελε, τον ναζιστή γιατρό που έκανε πειράματα σε Εβραίους κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου πολέμου και στα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Άνθρωποι σε όλο τον κόσμο το λένε αυτό», είπε η Λόγκαν.

Η ίδια είναι παρουσιάστρια στο Fox Nation, την υπηρεσία streaming του Fox News, αλλά έκανε το εν λόγω σχόλιο κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Fox News Prime Time» του καναλιού. Τόσο ο παρουσιαστής Πιτ Χέγκσεθ όσο και ο συνάδελφός του Γουίλ Κέιν που επίσης συμμετείχε στη συζήτηση δεν αντέδρασαν στην αναφορά της για τον Φάουτσι, κάτι που δεν πέρασε απαρατήρητο.

«Το πραγματικό θέμα δεν είναι η παραφροσύνη της Λόγκαν. Είναι η συνενοχή του Πιτ Χέγκσεθ, παρουσιαστή του Fox News. Δεν διακόπτει και δεν αντικρούει. Είναι μία ακόμη ημέρα στο γραφείο», σχολίασε σε ανάρτηση ο Μπιλ Γκρούεσκιν καθηγητής στη σχολή Δημογραφίας του Columbia.

The real issue isn’t Logan’s insanity. It’s the complicity of Pete Hegseth, the Fox News host. He never interrupts or pushes back. It’s just another day at the office. https://t.co/vNHGAN1A0M

Η Αμερικανική Εβραϊκή Επιτροπή χαρακτήρισε «απόλυτα ντροπιαστικά» τα λεγόμενα της Λόγκαν.

«Ο Γιόσεφ Μένγκελε “κέρδισε” το παρατσούκλι του κάνοντας θανατηφόρα και απάνθρωπα ιατρικά πειράματα σε φυλακισμένους του Ολοκαυτώματος, συμπεριλαμβανομένων παιδιών. Δεν υπάρχει καμία σύγκριση της κόλασης που πέρασαν αυτά τα θύματα με τα μέτρα για τη δημόσια υγεία. Χρειάζεται μία συγγνώμη», ανέφερε η Επιτροπή.

Ανάλογη ήταν η αντίδραση και του Τζόναθαν Γκρίνμπλατ, επικεφαλής της οργάνωσης Anti-Defamation League. «Δεν υπάρχει απολύτως καμία σύγκριση των εντολών για χρήση μάσκας, εμβολιασμούς και άλλες προσπάθειες περιορισμού του κορωνοϊού με τα όσα συνέβησαν στους Εβραίους κατά τη διάρκεια του Ολοκαυτώματος», δήλωσε στην Washington Post.

Utterly shameful.



Josef Mengele earned his nickname by performing deadly and inhumane medical experiments on prisoners of the Holocaust, including children. @LaraLogan, there is no comparing the hell these victims went through to public health measures.

An apology is needed. https://t.co/eYDPT6KiEK