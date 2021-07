O 18χρονος Oliver Daemen θα γίνει ο νεότερος άνθρωπος που θα πάει στο διάστημα καθώς ανήκει στην ομάδα του Τζεφ Μπέζος.

Η πρώτη επανδρωμένη πτήση για τη διαστημική εταιρεία του ιδρυτή της Amazon, θα γίνει στις 20 Ιουλίου, λίγες μέρες μόλις, μετά την επιτυχημένη προσπάθεια του Ρίτσαρντ Μπράνσον.

Ο Oliver Daemen θα πετάξει στη θέση του ανώνυμου πλειοδότη, ο οποίος πλήρωσε 28 εκατομμύρια δολάρια για μία θέση στο σκάφος της Blue Origin, στη δημοπρασία που έκανε η εταιρεία του Μπέζος.

Ο νικητής της δημοπρασίας δεν θα μπορέσει να πετάξει με την αποστολή «λόγω ζητημάτων σε θέματα προγραμματισμού», δήλωσε η διαστημική Blue Origin.

Ο 18χρονος τυχερός είναι γιος του CEO της Somerset Capital Partners, Joes Daemen.

Ο Daemen είχε εξασφαλίσει μια θέση στη δεύτερη πτήση, αλλά ανέβηκε στην πρώτη όταν ο νικητής αποσύρθηκε, είπε η Blue Origin. Στη συνέχεια εκείνος επέλεξε να δώσει τη θέση στον γιο του, ο οποίος είναι φοιτητής φυσικής.

Ο 18χρονος θα συνταξιδέψει με την 82χρονη Wally Funk, η οποία θα γίνει ο γηραιότερος άνθρωπος, που έχει πάει ποτέ στο διάστημα. Ο Μπέζος και ο αδερφός του Μάρκ θα είναι οι άλλοι δύο επιβάτες στον πύραυλο New Shepard.

Ο προηγούμενος νικητής της δημοπρασίας παρέμεινε ανώνυμος ενώ η Blue Origin δεν έχει πει πόσο κόστισε το εισιτήριο του Daeman.

Είπε ότι η πτήση αυτή είναι η εκπλήρωση ενός ονείρου ζωής για τον 18χρονο, «ο οποίος γοητεύτηκε από το διάστημα, τη Σελήνη και τους πυραύλους από τότε που ήταν τεσσάρων ετών».

Η εταιρεία σχεδιάζει να εκτοξεύσει τους επιβάτες της πάνω από 100 χλμ. πάνω από την επιφάνεια της Γης, επιτρέποντάς τους να βιώσουν τη μικροβαρύτητα.

Στη συνέχεια, η κάψουλα θα επιστρέψει στη Γη χρησιμοποιώντας αλεξίπτωτο σε ένα ταξίδι που αναμένεται να διαρκέσει περίπου 10 λεπτά.

Ωστόσο, πριν από λίγες ημέρες ο δισεκατομμυριούχος σερ Ρίτσαρντ Μπράνσον έφτασε με επιτυχία στην «άκρη του διαστήματος» με το διαστημικό σκάφος της δικής του εταιρείας, της Virgin Galactic, προλαβαίνοντας το εγχείρημα του Μπέζος.

Welcome to the crew, Oliver! We’re grateful to have you as our first customer to mark the beginning of commercial operations. #NSFirstHumanFlight https://t.co/gwZ6qBOFpi pic.twitter.com/SuOwxe2353