Ο ιδιοκτήτης της εταιρείας Blue Origin, ο Τζεφ Μπέζος θα ταξιδέψει στο διάστημα και μαζί του θα είναι και η 82χρονη πιλότος, Wally Funk.

Η Wally Funk δεν επιλέχθηκε τυχαία όμως. Ήταν μία από τις 13 γυναίκες του προγράμματος Mercury, που εκπαιδεύτηκαν για να γίνουν αστροναύτες τη δεκαετία του 1960. Μετά από δεκαετίες αναμονής, σύντομα θα γίνει το γηραιότερο άτομο στον κόσμο που θα ταξιδέψει στο διάστημα.

Η 82χρονη σήμερα Wally, ωστόσο δεν είχε καταφέρει να δει τη Γη από ψηλά και ο λόγος ήταν το φύλο της καθώς τότε η υπηρεσία της το απαγόρευσε.

H ίδια μιλά για τη ζωή της ως πιλότος. Δεν υπάρχει τίποτα που να μην μπορώ να πετάξω, λέει. Έχει 19.600 ώρες πτήσεις και έχει διδάξει πάνω από 3.000 άτομα να πετούν.

Η στιγμή που ο Τζέφ Μπέζος τη ρωτά αν θέλει να ταξιδέψει στο διάστημα, είναι μοναδική με την ίδια να απαντά αμέσως θετικά. Έτσι, θα κάνει το όνειρό της πραγματικότητα.

«Καλώς ήρθες Wally» αναφέρει σε post της στο Twitter, η Blue Origin ενώ ο Τζεφ Μπέζος ανάρτησε το σχετικό βίντεο στο Instagram.

Η Blue Origin ανακοίνωσε ότι η Funk θα επιβιβασθεί στις 20 Ιουλίου από το Τέξας, συμμετέχοντας ως «τιμώμενη καλεσμένη».

Η 82χρονη, ο Μπέζος, ο αδερφός του και ο νικητής της φιλανθρωπικής δημοπρασίας θα είναι οι πρώτοι που θα πετάξουν σε μία ολιγόλεπτη πτήση με έναν πύραυλο New Shepard.

«Κανείς δεν περίμενε περισσότερο (από την Wally)», είπε ο Μπέζος σε ένα βίντεο στο Instagram.

Η Funk ήταν η πρώτη γυναίκα επιθεωρητής της Ομοσπονδιακής Διοίκησης Αεροπορίας των ΗΠΑ και η πρώτη γυναίκα ερευνήτρια στον τομέα της αεροπορικής ασφάλειας για το Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας των Μεταφορών.

Welcome aboard, Wally. Here’s the moment Jeff Bezos asked Wally Funk to join our first human flight on July 20 as our honored guest. https://t.co/ESBJ7bxErK