Οι τέσσερις προτάσεις του Έλον Μασκ για ειρήνη στην Ουκρανία - Προκάλεσε έντονες αντιδράσεις

Τις σκέψεις του για το πώς να τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία μοιράστηκε ο μεγιστάνας Έλον Μασκ.

Ο πλουσιότερος άνθρωπος του πλανήτη έκανε τέσσερις προτάσεις για μία ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ Μόσχας και Κιέβου.

Σε ανάρτησή του στο Twiiter, ο δισεκατομμυριούχους έστησε μία δημοσκόπηση ρωτώντας τους ακολούθους του εάν συμφωνούν ή όχι με τα εξής:

Ukraine-Russia Peace:



- Redo elections of annexed regions under UN supervision. Russia leaves if that is will of the people.



- Crimea formally part of Russia, as it has been since 1783 (until Khrushchev’s mistake).



- Water supply to Crimea assured.



- Ukraine remains neutral.