Με τους Εμανουέλ και Μπριζίτ Μακρόν συναντήθηκαν ο Τζάστιν Μπίμπερ και η σύζυγός του, Χέιλι Μπάλντουιν.

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Μουσικής, ο 27χρονος τραγουδιστής βρέθηκε χθες στο Μέγαρο των Ηλυσίων, την επίσημη κατοικία του προέδρου της Γαλλίας στο Παρίσι. Η Παγκόσμια Ημέρα Μουσικής καθιερώθηκε το 1982 στη Γαλλία και τιμάται κάθε χρόνο στις 21 Ιουνίου με πλήθος εκδηλώσεων σε πολλές χώρες του κόσμου.

Η Σοαζίγκ ντε λα Μουασονιέρ, επίσημη φωτογράφος του Γάλλου προέδρου κοινοποίησε σειρά φωτογραφιών από τη συνάντηση του τραγουδιστή και της συζύγου του με τον Εμανουέλ Μακρόν και την πρώτη κυρία της Γαλλίας, Μπριζίτ Μακρόν.

Justin and Hailey Bieber with Emmanuel and Brigitte Macron

