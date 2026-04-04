Ο Τραμπ ξεκινά εκστρατεία καταστολής της «απάτης» στις πολιτείες των Δημοκρατικών

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε μια νέα εκστρατεία κατά της «απάτης» σε πολιτείες που ελέγχονται από τους Δημοκρατικούς και όρισε τον Αμερικανό αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς να ηγηθεί της προσπάθειας. Οι αρχές ανακοίνωσαν άμεσα μια σειρά συλλήψεων στην Καλιφόρνια.

Σε ανάρτηση του στο Truth Social την Παρασκευή, ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανέφερε ότι ο αντιπρόεδρός του είναι πλέον «υπεύθυνος για την "απάτη" στις Ηνωμένες Πολιτείες», υποστηρίζοντας ότι το πρόβλημα είναι «τεράστιο και διαδεδομένο» και ότι ο νέος ρόλος του Βανς ως «υπεύθυνου κατά της απάτης» θα είναι «καθοριστικός για το πόσο σπουδαίο θα είναι το μέλλον της χώρας μας».

Χωρίς να παραθέτει αποδείξεις, ο Τραμπ δήλωσε ότι ο Βανς θα επικεντρωθεί «παντού, αλλά κυρίως σε εκείνες τις μπλε πολιτείες όπου διεφθαρμένοι Δημοκρατικοί πολιτικοί… είχαν πλήρη ελευθερία στην πρωτοφανή κλοπή χρημάτων των φορολογουμένων».

Ο Τραμπ ανέφερε την Καλιφόρνια, το Ιλλινόι, τη Μινεσότα, το Μέιν και τη Νέα Υόρκη, ισχυριζόμενος ότι η απάτη είναι «τόσο μεγάλη που, αν τα καταφέρναμε, θα μπορούσαμε κυριολεκτικά να ισοσκελίσουμε τον αμερικανικό προϋπολογισμό», χωρίς να προσκομίσει στοιχεία.

«Οι έφοδοι έχουν ήδη ξεκινήσει στο Λος Άντζελες», είπε ο Τραμπ. Οι ομοσπονδιακές αρχές ανακοίνωσαν την Πέμπτη τη σύλληψη οκτώ ατόμων για φερόμενη απάτη στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης ύψους πάνω από 50 εκατομμυρίων δολαρίων, κυρίως στη νότια Καλιφόρνια.

Ποιοι κατηγορούνται για απάτη

Οι περισσότεροι από τους κατηγορούμενους, οι οποίοι περιλαμβάνουν επαγγελματίες υγείας όπως νοσηλευτές και ψυχολόγοι, φέρονται να σχεδίαζαν να εξαπατήσουν το Medicare λειτουργώντας «εικονικές» μονάδες φροντίδας, όπου χρησιμοποιούσαν άτομα που δεν ήταν τελικά ασθενείς ως δικαιούχους, ανέφερε το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ σε ανακοίνωση.

Η κίνηση αυτή έρχεται ενώ οι ΗΠΑ παραμένουν εμπλεκόμενες σε έναν πόλεμο με το Ιράν, που κόστισε 12,7 δισεκατομμύρια δολάρια στις πρώτες έξι ημέρες.

Η κυβέρνηση Τραμπ παρουσίασε επίσης την Παρασκευή πρόταση προϋπολογισμού, σύμφωνα με την οποία οι αμυντικές δαπάνες θα εκτοξευτούν στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων δεκαετιών, ενώ άλλα κυβερνητικά προγράμματα θα αντιμετωπίσουν μεγάλες περικοπές.

Σύμμαχοι του Τραμπ ισχυρίζονται όλο και περισσότερο ότι οι μπλε πολιτείες είναι συνεργοί σε απάτες.

Τον Δεκέμβριο του προηγούμενου έτους, ο Τραμπ πάγωσε τη χρηματοδότηση ομοσπονδιακής φροντίδας παιδιών στη Μινεσότα λόγω τέτοιων κατηγοριών.

Τον Φεβρουάριο, ο Βανς ανακοίνωσε ότι η κυβέρνηση Τραμπ θα «παγώσει προσωρινά» πάνω από ένα τέταρτο δισεκατομμυρίου δολαρίων σε κονδύλια Medicaid προς τη Μινεσότα, ως μέρος των προσπαθειών να διασφαλιστεί ότι η πολιτεία θα είναι «καλός διαχειριστής των χρημάτων των Αμερικανών φορολογουμένων».

Ο Δημοκρατικός κυβερνήτης της Μινεσότα, Τιμ Γουόλζ, απάντησε τότε λέγοντας: «Αυτό δεν έχει καμία σχέση με απάτη». Πρόσθεσε: «Οι πράκτορες που φέρεται ότι έστειλε ο Τραμπ για να διερευνήσουν την απάτη πυροβολούν διαδηλωτές και συλλαμβάνουν παιδιά. Το υπουργείο Δικαιοσύνης του Τραμπ υπονομεύει τα γραφεία των εισαγγελέων και περιορίζει την ικανότητά τους να διώκουν την απάτη. Και κάθε εβδομάδα ο Τραμπ δίνει χάρη σε έναν ακόμα απατεώνα».

Ο Τραμπ έχει επίσης ισχυριστεί προηγουμένως ότι «υπάρχει περισσότερη απάτη στην Καλιφόρνια παρά στη Μινεσότα».

Τους τελευταίους μήνες, η κυβέρνηση Τραμπ υποστήριξε ότι η νότια Καλιφόρνια είναι γεμάτη απάτες στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης και δεσμεύτηκε να τις αντιμετωπίσει, χρησιμοποιώντας συχνά το θέμα πολιτικά για να ασκήσει κριτική στη Δημοκρατική ηγεσία της πολιτείας.

Σχεδόν όλες οι υποθέσεις που επικαλέστηκε το υπουργείο Δικαιοσύνης στη σειρά συλλήψεων στο πλαίσιο της «Operation Never Say Die» σχετίζονται με τη νότια Καλιφόρνια.

Απαντώντας στα νέα, ο κυβερνήτης Γκάβιν Νιούσομ υπερασπίστηκε την πολιτεία του, λέγοντας ότι η Καλιφόρνια έχει ήδη λάβει μέτρα.

«Η κυβέρνηση Τραμπ – σπίτι των μεγαλύτερων απατεώνων στον πλανήτη – προσπαθεί να κατηγορήσει την Καλιφόρνια για προβλήματα των δικών τους ομοσπονδιακών προγραμμάτων», δήλωσε ο Νιούσομ. «Χαίρομαι που οι ομοσπονδιακές αρχές επιτέλους παίρνουν στα σοβαρά την απάτη στα προγράμματα που οι ίδιες διαχειρίζονται… μόνο 15 μήνες αφότου ανέλαβε ο Τραμπ».

Με πληροφορίες από Guardian