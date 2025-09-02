Γιατί βρίσκονται στην Κίνα Πούτιν και Κιμ Γιονγκ Ουν, και τι είναι ο «άξονας της αναταραχής»;

Την Τετάρτη η Κίνα διοργανώνει στρατιωτική παρέλαση στην πρωτεύουσα Πεκίνο, για να τιμήσει τα 80 χρόνια από το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Ωστόσο, η παρέλαση δεν αφορά μόνο το παρελθόν. Αποτελεί και ένδειξη για τις δυνάμεις που διαμορφώνουν τον σημερινό και μελλοντικό κόσμο.

Στην παρέλαση, ο Κινέζος ηγέτης Σι Τζινπίνγκ θα πλαισιώνεται από τους ηγέτες κάποιων από τις πιο βαριά επιβαρυμένες με κυρώσεις χώρες του κόσμου – τη Ρωσία, τη Βόρεια Κορέα, το Ιράν και τη Μιανμάρ – καθώς και από αρκετούς άλλους του παγκόσμιου Νότου, αλλά σχεδόν κανένας δυτικός ηγέτης δεν θα είναι εκεί.

Η παρέλαση θεωρείται επίδειξη στρατιωτικής και διπλωματικής ισχύος της Κίνας εν μέσω κρίσιμων διαπραγματεύσεων με τη διοίκηση Τραμπ στις ΗΠΑ για το εμπόριο.

Ποιοι θα παραστούν στην παρέλαση της Ημέρας Νίκης της Κίνας;

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν και ο Βορειοκορεάτης Κιμ Γιονγκ-ουν θα παρακολουθήσουν την παρέλαση στις 3 Σεπτεμβρίου, η οποία τιμά το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου μετά την επίσημη παράδοση της Ιαπωνίας. Αυτή θα είναι η πρώτη φορά που οι δύο ηγέτες θα εμφανιστούν δημόσια μαζί με τον Σι.

Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζέσκιαν αναμένεται επίσης να βρίσκεται στην εξέδρα ενώ δεκάδες χιλιάδες στρατιώτες θα παρελάσουν στην κινεζική πρωτεύουσα, συμπληρώνοντας το «τετράγωνο» που οι δυτικοί πολιτικοί και οικονομικοί αναλυτές ονομάζουν «άξονα αναταραχής».

Ο επικεφαλής της χούντας της Μιανμάρ, Μιν Άουνγκ Χλάινγκ, που σπάνια ταξιδεύει στο εξωτερικό, θα παρευρεθεί επίσης, σύμφωνα με ανακοίνωση του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών την Πέμπτη.

Οι περισσότεροι δυτικοί ηγέτες αναμένεται να αποφύγουν την παρέλαση, καθιστώντας την μια σημαντική έκφραση διπλωματικής αλληλεγγύης μεταξύ Κίνας, Ρωσίας και παγκόσμιου Νότου.

Οι μόνοι δυτικοί ηγέτες που θα παρευρεθούν είναι ο Ρόμπερτ Φίκο, πρωθυπουργός της Σλοβακίας, κράτους μέλους της ΕΕ, και ο Σέρβος πρόεδρος Αλεξάνταρ Βούτσιτς.

Ο Φίκο έχει αντιταχθεί στις κυρώσεις κατά της Ρωσίας λόγω του πολέμου στην Ουκρανία και έχει διασπάσει τη στάση της ΕΕ με επισκέψεις στη Μόσχα. Ο Βούτσιτς επίσης επισκέφτηκε τη Μόσχα φέτος τον Μάιο και επιδιώκει καλές σχέσεις με Ρωσία και Κίνα, ενώ παράλληλα δηλώνει τη δέσμευση της Σερβίας για ένταξη στην ΕΕ.

Τον ΟΗΕ θα εκπροσωπήσει ο γενικός γραμματέας υποδιευθυντής Λι Τζουνχουά, που έχει πριν υπηρετήσει σε διάφορες θέσεις στο κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών, μεταξύ άλλων ως πρεσβευτής της Κίνας σε Ιταλία, Σαν Μαρίνο και Μιανμάρ.

Τι θα δούμε στην παρέλαση;

Η καλά σκηνοθετημένη εκδήλωση, μια από τις μεγαλύτερες στην Κίνα τα τελευταία χρόνια, θα παρουσιάσει εξελιγμένο εξοπλισμό όπως μαχητικά αεροπλάνα, συστήματα αντιπυραυλικής άμυνας και υπερηχητικά όπλα — καρπό μιας μακρόχρονης προσπάθειας εκσυγχρονισμού του Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού (PLA), που τελευταία έχει απασχολήσει σε σκάνδαλα διαφθοράς.

Η Κίνα αναμένεται να επιδείξει νέα όπλα, όπως έναν βελτιωμένο διηπειρωτικό βαλλιστικό πύραυλο μεσαίας εμβέλειας DF-26, που έχει χαρακτηριστεί από τα κινεζικά ΜΜΕ ως «ο δολοφόνος της Γκουάμ» λόγω της ικανότητάς του να πλήττει τη βάση των ΗΠΑ στον Ειρηνικό με συμβατική ή πυρηνική κεφαλή.

Επίσης, οι νέοι αντιπλοϊκοί πύραυλοι με την ονομασία Ying Ji, που σημαίνει «επίθεση αετού» στα κινέζικα, οι οποίοι στοχεύουν, σύμφωνα με κινεζούς σχολιαστές, στο να αποτρέψουν την αμερικανική απειλή για την εθνική ασφάλεια της Κίνας.

Την ημέρα της παρέλασης, ο Σι Τζινπίνγκ θα επιθεωρήσει δεκάδες χιλιάδες στρατιώτες στην πλατεία Τιεν Αν Μεν μαζί με ξένους επισκέπτες, συμπεριλαμβανομένου του τιμώμενου καλεσμένου, Βλαντιμίρ Πούτιν.

Πολλοί κάτοικοι του Πεκίνου, που έχουν ενοχληθεί τις τελευταίες εβδομάδες λόγω των προετοιμασιών, ελπίζουν σε μια σύντομη ανάπαυλα. Τελευταία φορά που έγινε παρέλαση το 2015, η Κίνα είχε καθιερώσει τριήμερη αργία σε όλη τη χώρα και τα σχολεία του Πεκίνου είχαν καθυστερήσει την έναρξη της σχολικής χρονιάς.

Προετοιμαζόμενη για την παρέλαση, η κυβέρνηση της Κίνας έστησε εκστρατεία για την ανάδειξη της «σωστής οπτικής» στην ιστορία του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, που τονίζει τον καθοριστικό ρόλο της Κίνας και της Σοβιετικής Ένωσης στην καταπολέμηση των φασιστικών δυνάμεων στην Ασία και την Ευρώπη.

Σε άρθρο της People’s Daily αυτή την εβδομάδα, υποστηρίζεται πως η συμβολή της Κίνας στην καταπολέμηση της Ιαπωνίας «παραλείπεται επιλεκτικά και υποτιμάται από ορισμένους», και ότι οι προσπάθειες του Κομμουνιστικού Κόμματος (CCP) κατά την περίοδο του πολέμου έχουν «εσκεμμένα υποβαθμιστεί και δυσφημιστεί».

Τι λένε οι ειδικοί για την παρέλαση στην Κίνα;

Οι πολιτικοί αναλυτές εκτιμούν πως η παρέλαση έχει σκοπό να δείξει την επιρροή του Σι σε χώρες που επιδιώκουν να αλλάξουν την παγκόσμια τάξη.

Ο Άλφρεντ Γου, επίκουρος καθηγητής στην Σχολή Δημόσιας Πολιτικής Lee Kuan Yew στο Εθνικό Πανεπιστήμιο της Σιγκαπούρης, τονίζει πως «ο Σι Τζινπίνγκ προσπαθεί να επιδείξει ότι παραμένει ισχυρός και αποδεκτός στην Κίνα».

«Όταν ήταν ηγέτης σε περιφερειακό επίπεδο, έβλεπε τον Πούτιν ως παράδειγμα από τον οποίο μπορούσε να μάθει – τώρα είναι παγκόσμιος ηγέτης. Η παρουσία του Κιμ δίπλα του υπογραμμίζει επίσης τον ρόλο του Σι ως παγκόσμιου ηγέτη.»

Ο Λιμ Τσουάν-Τιόνγκ, ερευνητής στο Ινστιτούτο Προηγμένων Σπουδών για την Ασία στο Πανεπιστήμιο του Τόκιο, είπε ότι ο κύριος σκοπός του «προσωρινού θεάματος» είναι να ενισχύσει την εξουσία του Σι και τη δύναμη του CCP. «Ακόμα και αν γιορτάζεται η 80ή επέτειος, δεν απαιτείται απαραίτητα στρατιωτική παρέλαση», σημείωσε, προσθέτοντας πως η Κίνα ξεκίνησε να τιμά την ημερομηνία μόνο πριν από δέκα χρόνια με πολύ μικρότερο προϋπολογισμό. «Οι περισσότεροι από τους προσκεκλημένους ηγέτες δεν είναι εκεί για να στηρίξουν τον εορτασμό της Κίνας για τα 80 χρόνια της νίκης στον Β’ Παγκόσμιο, αλλά για να δώσουν κύρος στην Κίνα και τους Κινέζους ηγέτες και να αποφύγουν να βλάψουν τις διμερείς σχέσεις. Πολύ απλά.»

Ποιοι άλλοι ηγέτες έχουν επισκεφτεί την Κίνα πρόσφατα;

Προτού ξεκινήσει η παρέλαση, η Κίνα φιλοξένησε την σύνοδο της Οργάνωσης Συνεργασίας της Σαγκάης (SCO). Εκεί, εκτός από τον Βλαντιμίρ Πούτιν, παρών ήταν και ο πρωθυπουργός της Ινδίας Νάρεντρα Μόντι και ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Η επίσκεψη του Μόντι, η πρώτη εδώ και επτά χρόνια, απέκτησε μεγάλη σημασία καθώς οι σχέσεις της Ινδίας με τις ΗΠΑ έχουν ψυχρανθεί, ειδικά μετά την αύξηση των δασμών από τις ΗΠΑ στα ινδικά προϊόντα στο 50%, λόγω της άρνησης της Ινδίας να σταματήσει τις αγορές ρωσικού πετρελαίου.

Για την Κίνα, η διήμερη σύνοδος της SCO, που ξεκίνησε την Κυριακή, ήρθε σε ιδανικό χρόνο. Ο Μόντι «βρίσκεται στην Κίνα ενώ οι σχέσεις Ινδίας-Κίνας σταθεροποιούνται και οι σχέσεις Ινδίας-ΗΠΑ έχουν χειροτερέψει. Είναι μια ισχυρή εικόνα», σχολιάζει ο ειδικός σε θέματα Νότιας Ασίας, Μάικλ Κιουγκελμαν.

«Δεν είμαι σίγουρος αν οι αξιωματούχοι των ΗΠΑ συνειδητοποιούν πόση εμπιστοσύνη έχασαν μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.»

