Ο Τραμπ απειλεί τον Καναδά με δασμό 100% εάν προβεί σε συμφωνία με την Κίνα

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε το Σάββατο ότι θα επιβάλει δασμό 100% σε όλες τις καναδικές εισαγωγές εάν η βορειοαμερικανική χώρα συνάψει εμπορική συμφωνία με την Κίνα.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι αν ο Καναδός πρωθυπουργός, Μαρκ Κάρνεϊ, «νομίζει ότι θα κάνει τον Καναδά "λιμάνι μεταφόρτωσης" για να στέλνει η Κίνα αγαθά και προϊόντα στις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι γελασμένος».

«Η Κίνα θα καταβροχθίσει τον Καναδά, θα τον καταστρέψει ολοκληρωτικά, συμπεριλαμβανομένης της καταστροφής των επιχειρήσεών του, του κοινωνικού ιστού και του γενικού τρόπου ζωής του», έγραψε ο Τραμπ στην πλατφόρμα του Truth Social.

«Αν ο Καναδάς κάνει συμφωνία με την Κίνα, θα χτυπηθεί αμέσως με δασμό 100% σε όλα τα καναδικά αγαθά και προϊόντα που εισέρχονται στις [ΗΠΑ]», πρόσθεσε.

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα επιβάλει δασμούς σε μια προσπάθεια να υποτάξει τις χώρες στη θέλησή του – με κάποια επιτυχία, αν και επανειλημμένα υποχώρησε από τις πιο ακραίες απειλές του σχετικά με τους δασμούς.

Η Γροιλανδία και η Βενεζουέλα

Αξιοσημείωτο είναι ότι λίγες ημέρες νωρίτερα ο Τραμπ ανακάλεσε την απειλή του να επιβάλει εκτεταμένους δασμούς σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες, προκειμένου να διευκολύνει την απόκτηση της Γροιλανδίας από τις ΗΠΑ. Ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι είχε καταλήξει σε «πλαίσιο μιας μελλοντικής συμφωνίας» για τη Γροιλανδία.

Σε συνέντευξη στη New York Post που δημοσιεύθηκε το Σάββατο, ο Τραμπ καυχήθηκε ότι οι ΗΠΑ θα αποκτήσουν κυριαρχία και θα πάρουν την ιδιοκτησία γης στη Γροιλανδία όπου βρίσκονται αμερικανικές βάσεις.

«Θα έχουμε όλα όσα θέλουμε», φέρεται να είπε στην Post. «Έχουμε κάποιες ενδιαφέρουσες συνομιλίες σε εξέλιξη».

Στο μεταξύ, στην ίδια συνέντευξη, ο Τραμπ δήλωσε ότι τα αμερικανικά διυλιστήρια θα επεξεργαστούν το πετρέλαιο που η κυβέρνησή του έχει πάρει από τα κατασχεμένα δεξαμενόπλοια της Βενεζουέλας.

«Ας το θέσουμε απλά – δεν έχουν πια καθόλου πετρέλαιο», είπε ο Τραμπ στην Post. «Εμείς παίρνουμε το πετρέλαιο».

Το πετρέλαιο διυλίζεται σε «διάφορα μέρη», συμπεριλαμβανομένου του Χιούστον, είπε.

Ο αμερικανικός στρατός έχει κατασχέσει επτά δεξαμενόπλοια που συνδέονται με τη Βενεζουέλα από την έναρξη της εκστρατείας ενός μήνα του Τραμπ για τον έλεγχο των ροών πετρελαίου της χώρας. Ο Τραμπ δήλωσε την Τρίτη ότι η κυβέρνησή του είχε πάρει 50 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου από τη Βενεζουέλα και πουλούσε μέρος τους στην ανοικτή αγορά.

Ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι οι ΗΠΑ σχεδιάζουν να ελέγχουν τους πετρελαϊκούς πόρους της Βενεζουέλας επ’ αόριστον, καθώς επιδιώκουν να ανοικοδομήσουν τη διαλυμένη πετρελαϊκή βιομηχανία της χώρας στο πλαίσιο ενός σχεδίου 100 δισ. δολαρίων, το οποίο προκαλεί πολλές απορίες και αντιδράσεις, όχι μόνο από περιβαλλοντολόγους αλλά και από τις μεγάλες αμερικανικές πετρελαϊκές εταιρείες.

Με πληροφορίες από Guardian