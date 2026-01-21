Γροιλανδία: Ο Τραμπ αποσύρει τους δασμούς που επέβαλε στις ευρωπαϊκές χώρες

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, με ανάρτησή του στο Truth Social, γνωστοποίησε πως αποσύρει τους δασμούς -που θα εφαρμόζονταν από 1η Φεβρουαρίου- στις οκτώ ευρωπαϊκές χώρες με αφορμή το ζήτημα της Γροιλανδίας.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έγραψε ότι έλαβε την απόφαση, μετά από συνάντηση που είχε με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, τονίζοντας ότι διαμορφώθηκε ένα πλαίσιο μελλοντικής συμφωνίας σε σχέση με τη Γροιλανδία και όλη την Αρκτική Περιοχή.

Γροιλανδία: Η ανάρτηση Τραμπ για τους δασμούς

«Βάσει μιας πολύ παραγωγικής συνάντησης που είχα με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, έχουμε διαμορφώσει το πλαίσιο μιας μελλοντικής συμφωνίας σε σχέση με τη Γροιλανδία και, στην πραγματικότητα, ολόκληρη την Αρκτική Περιοχή. Αυτή η λύση, εάν ολοκληρωθεί, θα είναι εξαιρετική για τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και όλα τα κράτη του ΝΑΤΟ.

Με βάση αυτή τη συμφωνία, δεν θα επιβάλω τους Δασμούς που είχαν προγραμματιστεί να τεθούν σε ισχύ την 1η Φεβρουαρίου. Διεξάγονται πρόσθετες συζητήσεις σχετικά με τον Χρυσό Θόλο όσον αφορά τη Γροιλανδία. Περισσότερες πληροφορίες θα διατεθούν καθώς προχωρούν οι συζητήσεις.

Ο Αντιπρόεδρος Τζ. Ντ. Βανς, ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο Ειδικός Απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ και διάφοροι άλλοι, όπως απαιτείται, θα είναι υπεύθυνοι για τις διαπραγματεύσεις — Θα αναφέρουν απευθείας σε εμένα. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα!»

Γροιλανδία: Τι δήλωσε νωρίτερα ο Τραμπ

Νωρίτερα, σήμερα στην πρώτη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε με την άφιξή του στο Νταβός της Ελβετίας, ο Ντόναλντ Τραμπ ξεκαθάρισε πως «δεν θα πάρουμε τη Γροιλανδία με τη βία».

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε το αίτημά του για τον έλεγχο της Γροιλανδίας, υποστηρίζοντας στο Νταβός ότι «κανένα έθνος ή ομάδα εθνών δεν είναι σε θέση να εξασφαλίσει τη Γροιλανδία, εκτός από τις Ηνωμένες Πολιτείες».

«Κάθε σύμμαχος του ΝΑΤΟ έχει την υποχρέωση να είναι σε θέση να υπερασπιστεί το έδαφός του», είπε. «Είμαστε μια μεγάλη δύναμη, πολύ μεγαλύτερη από ό,τι καταλαβαίνουν οι άνθρωποι».

Ο Τραμπ συνέχισε κατακρίνοντας τη Δανία ως «αχάριστη» για την άρνησή της να παραχωρήσει τον έλεγχο της Γροιλανδίας, υποστηρίζοντας ότι η χώρα χρωστάει στις ΗΠΑ για την υπεράσπισή της κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου.

«Η Δανία έπεσε στα χέρια της Γερμανίας μετά από μόλις έξι ώρες μάχης και ήταν εντελώς ανίκανη να υπερασπιστεί είτε τον εαυτό της είτε τη Γροιλανδία. Έτσι, οι Ηνωμένες Πολιτείες αναγκάστηκαν να αναλάβουν δράση, και το κάναμε», είπε, εκφράζοντας τη λύπη του για την απόφαση των ΗΠΑ να επιτρέψουν στη Δανία να διατηρήσει τη Γροιλανδία ως έδαφός της.

«Πόσο ανόητοι ήμασταν που το κάναμε αυτό;», τόνισε. «Το κάναμε, αλλά το επιστρέψαμε. Πόσο αχάριστοι είναι τώρα;»

Ο Τραμπ δήλωσε ότι δεν θα χρησιμοποιήσει βία για να αποκτήσει τη Γροιλανδία, η πιο σαφής δήλωσή του μέχρι στιγμής που αποκλείει τη χρήση στρατιωτικής δύναμης για την προσάρτηση του νησιού της Αρκτικής.

«Πιθανότατα δεν θα πάρουμε τίποτα, εκτός αν αποφασίσω να χρησιμοποιήσω υπερβολική δύναμη και βία, οπότε, ειλικρινά, θα είμαστε ασταμάτητοι», πρόσθεσε ακόμη ο Αμερικανός πρόεδρος. «Αλλά δεν θα το κάνω αυτό. Εντάξει. Τώρα όλοι λένε, ωραία, καλά».

«Αυτή είναι πιθανώς η πιο σημαντική δήλωση που έκανα, επειδή οι άνθρωποι πίστευαν ότι θα χρησιμοποιήσω βία. Δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσω βία. Δεν θέλω να χρησιμοποιήσω βία. Δεν θα χρησιμοποιήσω βία», συνέχισε ο Τραμπ.

«Το μόνο που ζητάνε οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι ένα μέρος που ονομάζεται Γροιλανδία», διευκρίνισε σχετικά.

Αργότερα, ο Τραμπ επανέλαβε ότι οραματίζεται την πλήρη ιδιοκτησία της Γροιλανδίας από τις ΗΠΑ, σε αντίθεση με μια ενισχυμένη συμφωνία.

«Το μόνο που ζητάμε είναι να αποκτήσουμε τη Γροιλανδία, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος και της ιδιοκτησίας, γιατί χρειάζεσαι την ιδιοκτησία για να την υπερασπιστείς», είπε. «Δεν μπορείς να την υπερασπιστείς με μια μίσθωση».

Με πληροφορίες από Reuters