Προθεσμία 50 ημερών δίνει ο Τραμπ στον Πούτιν για συμφωνία με την Ουκρανία αλλιώς «δασμοί 100%»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε τη Δευτέρα ότι κατέληξε σε συμφωνία με το ΝΑΤΟ για την αποστολή αμερικανικής κατασκευής όπλων στην Ουκρανία, με τη Συμμαχία να καλύπτει το κόστος.

«Κλείσαμε συμφωνία σήμερα: θα στείλουμε όπλα στην Ουκρανία και το ΝΑΤΟ θα πληρώσει το κόστος», ανέφερε ο Τραμπ κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στον Λευκό Οίκο, μετά από συνάντησή του με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, στην Ουάσιγκτον.

Ο Τραμπ εμφανίστηκε παράλληλα ιδιαίτερα επικριτικός προς τον Ρώσο πρόεδρο, Βλαντίμιρ Πούτιν, εκφράζοντας απογοήτευση για την πορεία του πολέμου και την έλλειψη διάθεσης, όπως είπε, για ειρηνευτική συμφωνία. Προανήγγειλε δε δασμούς 100% στις ρωσικές εισαγωγές, οι οποίοι ενδέχεται να τεθούν σε ισχύ σε 50 ημέρες.

🚨 BREAKING: President Trump seals a blockbuster deal. NATO nations will buy American weapons, fully paid for by them—zero cost to the U.S. "We make the best and we’re going to be sending the best to NATO." pic.twitter.com/zwkBrhyuT2

«Είμαστε πολύ δυσαρεστημένοι με τη Ρωσία. Θα επιβάλουμε πολύ αυστηρούς δασμούς, γύρω στο 100%», είπε. «Έχουμε ξοδέψει 250 δισεκατομμύρια δολάρια σε αυτόν τον πόλεμο και θέλουμε να τελειώσει. Είμαι απογοητευμένος από τον Πούτιν. Περίμενα να έχουμε συμφωνία εδώ και δύο μήνες.»

Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε τον Ρώσο ομόλογό του «διπρόσωπο», λέγοντας ότι μιλά για ειρήνη αλλά συνεχίζει τις επιθέσεις:«Πίστευα ότι ήταν κάποιος που εννοεί αυτά που λέει. Μιλάει όμορφα… και το βράδυ βομβαρδίζει ανθρώπους. Αυτό δεν μας αρέσει.»

Reporter: How did you tell Putin this was coming?



Trump: I talk to him a lot.. about getting this done. My conversations with him are always very pleasant. Very lovely conversation. And then the missiles go off that night. pic.twitter.com/RUZpQWROP6