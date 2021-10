Φαίνεται πως ο Τομ Χανκς λατρεύει τους γάμους, γιατί δεν χάνει ευκαιρία να σπεύσει να φωτογραφηθεί με ζευγάρια που πετυχαίνει τυχαία.

Ο ηθοποιός είδε τον γάμο της Ντισέμπρε και της Τάσια Φάρις, ενώ έκανε βόλτα στην παραλία της Σάντα Μόνικα και πλησίασε τις δύο γυναίκες για να τους ζητήσει να φωτογραφηθεί μαζί τους και τον ενός έτους παιδί τους.

«Τελειώναμε την τελετή, ετοιμαζόμασταν για φωτογραφίες, όταν ένα άτομο που στην αρχή δεν αναγνωρίσαμε πλησίασε. Αλλά μόλις άρχισε να μιλά καταλάβαμε αμέσως ότι ήταν ο Τομ Χανκς», δήλωσε η Ντισέμπρε στο CNN.

«Μας είπε “είστε όμορφες, παρακολούθησα την τελετή και παρατήρησα δύο όμορφες νύφες και έπρεπε να έρθω να πω ένα γεια”», περιέγραψε η Τάσια.

After spotting a beach wedding in Santa Monica, California, actor Tom Hanks decided to congratulate the newlyweds. https://t.co/aiYJa1mRtj pic.twitter.com/j8mBsTXIde