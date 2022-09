Ο στρατός της Ουκρανίας προελαύνει στο Χάρκοβο -Κλείνει με νίκες η 200η μέρα πολέμου

Οι ουκρανικές δυνάμεις προωθούνται στα βόρεια του Χαρκόβου, εκτός από τα νότια και τα ανατολικά, μία ημέρα αφότου τα αιφνιδιαστικά εδαφικά κέρδη τους ανάγκασαν τους Ρώσους να εγκαταλείψουν το κυριότερο προπύργιό τους στην περιοχή αυτήν.

Η εισβολή στην Ουκρανία συμπλήρωσε 200 ημέρες σήμερα και η χώρα φαίνεται να έχει ανακτήσει καίριες περιοχές, προκαλώντας βαρύ πλήγμα στη Ρωσία.

Όπως μεταδίδει το AP, η ουκρανική αντεπίθεση ξεκίνησε στα τέλη Αυγούστου και επικεντρώθηκε, αρχικά, στη νότια περιοχή της Χερσώνας. Ωστόσο, ακριβώς τη στιγμή που η Μόσχα ανακατεύθυνε την προσοχή και τα στρατεύματα εκεί, η Ουκρανία εξαπέλυσε μια άλλη, εξαιρετικά αποτελεσματική επίθεση στα βορειοανατολικά, κοντά στο Χάρκοβο.

Αντιμετωπίζοντας την προοπτική δυνάμεις της να περικυκλωθούν, η Μόσχα απέσυρε τα στρατεύματά της από το Χάρκοβο, αλλάζοντας τις στρατιωτικές εξελίξεις και σηματοδοτώντας τη μεγαλύτερη πρόκληση για το Κρεμλίνο από τότε που ξεκίνησε η εισβολή στις 24 Φεβρουαρίου.

Ο Ζελένσκι ζητά περισσότερα όπλα

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι χαιρέτισε την προέλαση στο Χάρκοβο, θεωρώντας ότι είναι δυνητικά μια τομή τον πόλεμο και διαβεβαιώνοντας ότι ο χειμώνας μπορεί να φέρει περισσότερα εδαφικά κέρδη εάν το Κίεβο λάβει περισσότερο ισχυρό εξοπλισμό.

«Στην περιοχή του Χαρκόβου, αρχίσαμε να προωθούμαστε όχι μόνο προς τα νότια και τα ανατολικά αλλά επίσης και προς τα βόρεια. Απομένουν 50 χιλιόμετρα μέχρι τα σύνορα (με τη Ρωσία)» διαβεβαίωσε ο αρχηγός του στρατού, στρατηγός Βαλέρι Ζαλούζνι. Σύμφωνα με τον στρατηγό, οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας ανακατέλαβαν περισσότερα από 3.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα από τις αρχές του μήνα.

AFU 🇺🇦 counter-offensive in Kharkiv region for the last three days 🔥 pic.twitter.com/8Mpj3fVPqB

Εισβολή στην Ουκρανία: Η αποχώρηση από την Ιζιούμ σηματοδοτεί τη χειρότερη ήττα των Ρώσων

Από τη Μόσχα, το υπουργείο Άμυνας υποστήριξε ότι οι ρωσικές δυνάμεις πλήττουν θέσεις του ουκρανικού στρατού στην περιφέρεια του Χαρκόβου, με πλήγματα ακριβείας που επιφέρουν οι αερομεταφερόμενες μονάδες, οι πύραυλοι και το πυροβολικό.

Η αποχώρηση από την πόλη Ιζιούμ σηματοδοτεί τη χειρότερη ήττα των ρωσικών δυνάμεων αφότου έφυγαν από τα περίχωρα του Κιέβου, τον Μάρτιο.

Οι νίκες των Ουκρανών είναι σημαντικές από πολιτικής άποψης για τον Ζελένσκι, καθώς προσπαθεί να διατηρήσει ενωμένη την Ευρώπη στο πλευρό της Ουκρανίας –και να την εφοδιάζει με όπλα και χρήματα– αν και στον ορίζοντα διαφαίνεται η ενεργειακή κρίση τον χειμώνα, λόγω του περιορισμένου ανεφοδιασμού των Ευρωπαίων καταναλωτών με ρωσικό φυσικό αέριο.

In liberated areas of #Kharkiv region, east #Ukraine, Ukrainian servicemen remove the #Russia|n war propaganda posters.



This poster says “We are one people with Russia”. Not anymore!



pic.twitter.com/g1cF4p9UPp