Ο Χιου Τζάκμαν φαίνεται πως θέλει πολύ να παίξει στο Deadpool 3, σε βαθμό που «χρησιμοποίησε» έναν αστυνομικό για να διεκδικήσει ρόλο στην ταινία.

Ο γνωστός ηθοποιός, που εδώ και χρόνια διατηρεί μια άτυπη κόντρα με τον καλό του φίλο, Ράιαν Ρέινολντς, μέσω social media, δημοσίευσε ένα βίντεο στο Twitter με έναν αστυνομικό που τον σταμάτησε για έλεγχο και τον έβαλε να ζητήσει από τον Ρέινολντς, ρόλο στο επερχόμενο Deadpool 3.

Στο διάρκειας 34 δευτερολέπτων βίντεο, ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός καταγράφει την στιγμή που τον πλησιάζει ο αστυνομικός John Dobkowski.

Όταν ο Χιου Τζάκμαν συνειδητοποιεί πως δεν πρόκειται να αντιμετωπίσει προβλήματα με το νόμο, αποφασίσει να κάνει λίγη πλάκα, συνεχίζοντας την κόντρα με τον Ράιαν Ρέινολντς.

«Ε, Ράιαν, πρέπει να βάλεις αυτόν τον τύπο [εννοεί τον Τζάκμαν], στο Deadpool 3, ακόμα και αν είναι για ένα δεκάλεπτο cameo. Θα ήταν φανταστικό», λέει ο αστυνομικός. «Η ταινία θα ήταν τόσο τέλεια και καταπληκτική, θα διέλυε το box office», προσθέτει ο John Dobkowski, που στη συνέχεια «απειλεί» τον Ρέινολντς με κλήση αν δεν ικανοποιήσει το αίτημα του.

Officer Dobkowski is doling out incredibly smart career advice for @VancityReynolds. Sharing is caring. pic.twitter.com/r4LWBohQEM