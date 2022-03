Ο εφιάλτης μετά την επίθεση σε μαιευτήριο της Μαριούπολης -Συγκλονιστικό βίντεο

Γυναίκες με παιδιά στα χέρια, άλλες επάνω σε φορεία, φωτιά και συντρίμμια. Αυτές οι εικόνες καταγράφηκαν μετά την ρωσική επίθεση σε νοσοκομείο της Μαριούπολης, το απόγευμα της Πέμπτης.

Τρεις άνθρωποι, ανάμεσά τους ένα παιδί, σκοτώθηκαν από τον ρωσικό βομβαρδισμό, όπως ανακοίνωσαν σήμερα οι τοπικές αρχές της πόλης αυτής στην Ουκρανία. «Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν, ανάμεσά τους ένα κοριτσάκι», ανέφεραν οι αρχές στον λογαριασμό τους στο Telegram. Προηγούμενος απολογισμός έκανε λόγο για 17 τραυματίες.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατηγόρησε τη Ρωσία για διάπραξη γενοκτονίας, μετά το βομβαρδισμό νοσοκομείου Παίδων στη Μαριούπολη και παρά τη συμφωνία για κατάπαυση του πυρός.

Από την πλευρά του ο αντιδήμαρχος της Μαριούπολης, Serhiy Orlov, εξέφρασε την αγανάκτησή του. «Δεν καταλαβαίνουμε πώς είναι δυνατόν να βομβαρδίζεις ένα παιδικό νοσοκομείο. Οι άνθρωποι δεν μπορούν να πιστέψουν ότι είναι αλήθεια», είπε.

Footage of the evacuation of women from the #Mariupol maternity hospital. pic.twitter.com/CTIKhJipTq