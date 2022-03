Δύο εβδομάδες πολέμου με χιλιάδες νεκρούς και εκατομμύρια πρόσφυγες - «Γενοκτονία ο βομβαρδισμός νοσοκομείου»

Με τον πόλεμο στην Ουκρανία να έχει μπει από τα ξημερώματα στην τρίτη εβδομάδα του, τουλάχιστον 2 εκατομμύρια ανθρώπους να έχουν εγκαταλείψει τη χώρα και χιλιάδες νεκρούς, συνεχίζονται οι ρωσικές επιθέσεις σε πολλές πόλεις της χώρας.



«Γενοκτονία»



Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατηγόρησε τη Ρωσία για διάπραξη γενοκτονίας, μετά το βομβαρδισμό νοσοκομείου Παίδων στη Μαριούπολη και παρά τη συμφωνία για κατάπαυση του πυρός.

Footage of the evacuation of women from the #Mariupol maternity hospital. pic.twitter.com/CTIKhJipTq — NEXTA (@nexta_tv) March 9, 2022

«Ο αεροπορικός βομβαρδισμός κατά μαιευτηρίου είναι η απόδειξη τού ότι αυτό που συμβαίνει είναι γενοκτονία των Ουκρανών» κατήγγειλε ο ίδιος.



Ο Λευκός Οίκος καταδίκασε την επίθεση, στην οποία σύμφωνα με τις τοπικές αρχές τραυματίστηκαν έγκυες και παιδιά, ως «βάρβαρη χρήση στρατιωτικής δύναμης κατά αθώων αμάχων».

Video released by Ukrainian Pres. Zelenskyy shows the ruins of a children's hospital in Mariupol, Ukraine, blamed on Russian airstrikes. https://t.co/kZ8IMrShSe pic.twitter.com/DipGEJcKsC — ABC News (@ABC) March 9, 2022

Mariupol authorities say that a Russian aerial bomb destroyed a children’s hospital less than a hour ago #Ukraine pic.twitter.com/uTQOm17ucq — Bojan Pancevski (@bopanc) March 9, 2022

Η εννιαήμερη ρωσική πολιορκία της Μαριούπολης, λιμανιού στρατηγικής σημασίας στη νότια Ουκρανία, στοίχισε τη ζωή σε 1.207 άμαχους, ανέφερε χθες Τετάρτη η δημοτική αρχή μέσω της πλατφόρμας Telegram.

«Εννιά ημέρες. Εννιά ημέρες αποκλεισμού της Μαριούπολης. Εννιά ημέρες ασταμάτητου βομβαρδισμού του άμαχου πληθυσμού. Εννιά ημέρες που μισό εκατομμύριο κόσμος ζει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, νερό, θέρμανση, επικοινωνίες. Εννιά ημέρες που η πόλη έχει αποκοπεί από τον υπόλοιπο κόσμο. Εννιά ημέρες - 1.207 άμαχοι κάτοικοι της Μαριούπολης νεκροί. Εννιά ημέρες γενοκτονίας του άμαχου πληθυσμού», ανέφερε η δημοτική αρχή στο κείμενο.

Η ουκρανική προεδρία επιβεβαίωσε τις πληροφορίες της. «Δεν έχουμε τον ακριβή αριθμό, αλλά ο προσωρινός αριθμός είναι σωστός», ανέφερε στο Γαλλικό Πρακτορείο.

«Συνεχίζονται οι βομβαρδισμοί»

Ο Ντμίτρο Ζιβίτσκι, ο περιφερειάρχης στην περιοχή όπου βρίσκεται η πόλη Σούμι (βορειοανατολικά), έκανε λόγο για ρωσικούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς.

Βομβαρδίστηκαν επίσης κατοικημένες περιοχές στην πόλη Οχτίρκα, νοτιότερα, σύμφωνα με τον ίδιο. Υπάρχουν αναφορές πως χτυπήθηκε τμήμα του δικτύου μεταφοράς φυσικού αερίου εκεί.

Ο δήμαρχος της Μικολάιφ, ο Ολεξάντρ Σιενκέβιτς, ανέφερε μέσω Facebook πως του αναφέρθηκαν εκτοξεύσεις πολλών ρουκετών στον βορρά. «Είτε δοκιμάζουν πόσο ισχυρά είναι τα φυλάκιά μας ή ετοιμάζονται για έφοδο», εκτίμησε ο αιρετός, αναφερόμενος στις ρωσικές δυνάμεις.

Εξάλλου το γενικό επιτελείο στρατού της Ουκρανίας διαβεβαίωσε σήμερα ότι οι δυνάμεις του επιβραδύνουν και ανακόπτουν τη ρωσική επίθεση. Όπως αναφέρει ανακοίνωσή του, οι ρωσικές δυνάμεις υπέστησαν μεγάλες απώλειες και φέρνουν εφεδρείες.

Ρωσικά στρατεύματα συνεχίζουν να προωθούνται για να περικυκλώσουν το Κίεβο και ενισχύουν τις θέσεις τους στη Μικολάιφ, ενώ επιθέσεις αναφέρονται στη Χαρκίβ, στην Ιζιούμ, τη Σούμι και την Οχτίρκα, πάντα κατά το επιτελείο.

Οι πληροφορίες αυτές είναι αδύνατον να επαληθευτούν με ανεξάρτητο τρόπο.