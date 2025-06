Ντόναλντ Τραμπ: Δικαστήριο έκρινε παράνομη την ανάπτυξη της Εθνοφρουράς στο Λος Άντζελες

Ομοσπονδιακός δικαστής αποφάνθηκε ότι η εντολή του Ντόναλντ Τραμπ να θέσει υπό ομοσπονδιακό έλεγχο την Εθνοφρουρά της Καλιφόρνια, ως απάντηση στις διαδηλώσεις κατά της εφαρμογής της μεταναστευτικής πολιτικής στο Λος Άντζελες, ήταν «παράνομη».

Εν αναμονή άμεσης έφεσης από την κυβέρνηση Τραμπ, ο δικαστής έκανε δεκτό το αίτημα της Πολιτείας για προσωρινή απαγόρευση της ανάπτυξης της Εθνοφρουράς και διέταξε να επιστραφεί ο έλεγχός της στον κυβερνήτη της Καλιφόρνια, Γκάβιν Νιούσομ.

Κατά τη διάρκεια της ακρόασης νωρίτερα την Πέμπτη, ο δικαστής Charles Breyer δήλωσε χαρακτηριστικά:«Αυτή είναι η διαφορά ανάμεσα σε μια συνταγματική κυβέρνηση και στον Βασιλιά Γεώργιο. Δεν σημαίνει ότι ένας ηγέτης μπορεί απλώς να πει κάτι και αυτό να γίνεται νόμος».

Ο δικαστής Breyer στην απόφασή του ανέφερε ότι οι ενέργειες του Τραμπ «ξεπερνούν τα όρια της νομικής του εξουσίας και παραβιάζουν τη Δέκατη Τροπολογία» του Συντάγματος των ΗΠΑ.

Η απόφαση επρόκειτο να τεθεί σε ισχύ την Παρασκευή. Ωστόσο, εφετείο ενέκρινε την προσωρινή αναστολή της απόφασης εν αναμονή της έφεσης και όρισε νέα ακρόαση για την Τρίτη της επόμενης εβδομάδας.

Ο κυβερνήτης Νιούσομ έγραψε στο X (πρώην Twitter): «Το δικαστήριο μόλις επιβεβαίωσε αυτό που όλοι ξέρουμε — ο στρατός ανήκει στο πεδίο της μάχης, όχι στους δρόμους των πόλεων μας. Αυτή η νίκη δεν είναι μόνο για την Καλιφόρνια, αλλά για ολόκληρο το έθνος.»

Listen to these stories. Do not click away.



This is Donald Trump’s America. pic.twitter.com/NZTo32fpTh