Νότια Αφρική: 45 νεκροί σε δυστύχημα με λεωφορείο που έπεσε από 50 μέτρα - Μόνο μια 8χρονη επέζησε

Σαράντα πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη Νότια Αφρική όταν το λεωφορείο στο οποίο επέβαιναν έπεσε από γέφυρα σε χαράδρα 50 μέτρων.

Το λεωφορείο έπεσε από γέφυρα στη Νότια Αφρική ενώ με την πρόσκρουση στο έδαφος πήρε φωτιά. Η μόνη επιβαίνουσα που επέζησε ήταν μια 8χρονη η οποία και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Το αιματηρό δυστύχημα έγινε στην επαρχία Λιμπόπο, στα βορειοανατολικά της χώρας. Οι επιβάτες του λεωφορείου ήταν προσκυνητές που ταξίδευαν από την Γκαμπορόνε πρωτεύουσα της Μποτσουάνα, προς την πόλη Μόρια για να παρακολουθήσουν λειτουργία του Πάσχα.

Σύμφωνα με τον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό σταθμό SABC της Νότιας Αφρικής, ο οδηγός του λεωφορείου έχασε τον έλεγχο του οχήματος και έπεσε από μια γέφυρα στο ορεινό πέρασμα Mma Matlakala μεταξύ Mokopane και Marken. Οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίστηκαν ως αργά το απόγευμα της Πέμπτης, με τα σωστικά συνεργεία να δυσκολεύονται να προσεγγίσουν τους νεκρούς ανάμεσα στα συντρίμμια.

Η υπουργός Μεταφορών της Νότιας Αφρικής Σιντισίβε Τσικούνγκα, η οποία πήγε στον τόπο του τρομακτικού συμβάντος, εξέφρασε τα «θερμά της συλλυπητήρια στις οικογένειες που επλήγησαν από το τραγικό δυστύχημα». Ακόμα, η υπουργός Μεταφορών δεσμεύτηκε ότι η κυβέρνηση της Νότιας Αφρικής θα βοηθήσει στον επαναπατρισμό των σορών και θα διεξάγει πλήρη έρευνα για τα αίτια της συντριβής.

«Οι σκέψεις και οι προσευχές μας είναι μαζί σας αυτή τη δύσκολη στιγμή», πρόσθεσε. «Συνεχίζουμε να προτρέπουμε τους οδηγούς να οδηγούν υπεύθυνα και να είναι πάντα σε εγρήγορση καθώς περισσότεροι άνθρωποι βρίσκονται στους δρόμους της χώρας αυτό το Σαββατοκύριακο του Πάσχα».

