Το Netflix υπερασπίζεται τον Ντέιβ Σαπέλ, μετά τον σάλο που προκάλεσε το νέο comedy special του, για τρανσοφοβικά σχόλια.

Το «The Closer», που έκανε πρεμιέρα στην πλατφόρμα την προηγούμενη εβδομάδα και περιλαμβάνει αρκετές αναφορές σε τρανς ανθρώπους. Ο κωμικός δηλώνει κατά τη διάρκειά του ότι ανήκει στην ομάδα TERF» (ριζοσπαστικός φεμινισμός που αποκλείει τις τρανς).

«Το φύλο είναι γεγονός», ακούγεται λέει ο Σαπέλ. «Κάθε άνθρωπος εδώ μέσα, κάθε άνθρωπος στον πλανήτη, έπρεπε να περάσει από τα πόδια μιας γυναίκας για να έρθει στη Γη. Αυτό είναι γεγονός», συνεχίζει. Επίσης, μεταξύ πολλών άλλων αναφορών που προκάλεσαν σάλο, μιλά για τις αντιδράσεις που είχαν προκαλέσει παλιότερα «αστεία» του για την Κέιτλιν Τζένερ και άλλα trans άτομα.

Ο CEO του Netflix, Τεντ Σαράντος, αναφέρθηκε στο ζήτημα αυτό και φαίνεται πως υπερασπίστηκε το «The Closer», σε email προς τους εργαζόμενους της πλατφόρμας με ημερομηνία 8 Οκτωβρίου. «Πολλοί από εσάς έχετε ρωτήσει επίσης που τραβάμε τη γραμμή σε ό,τι αφορά στο μίσος. Δεν επιτρέπουμε στο Netflix περιεχόμενο που είναι σχεδιασμένο για την υποκίνηση του μίσους ή της βίας και δεν πιστεύουμε ότι το The Closer περνά αυτή τη γραμμή», αναφέρει στο email, σύμφωνα με το The Verge και το Variety.

«Αναγνωρίζω όμως ότι η διάκριση ανάμεσα στον σχολιασμό και την υπονόμευση είναι δύσκολος, ιδιαίτερα με το stand-up comedy, που υπάρχει για να ωθεί τα όρια», γράφει στους εργαζομένους του Netflix. «Κάποιοι άνθρωποι θεωρούν την τέχνη του stand-up κακοπροαίρετη, αλλά τα μέλη μας την απολαμβάνουν και είναι ένα σημαντικό κομμάτι του περιεχομένου που προσφέρουμε», συμπληρώνει.

Σε αναστολή trans υπάλληλος που έκανε κριτική

To Netflix έθεσε σε αναστολή τρεις υπαλλήλους του που πήραν μέρος σε διαδικτυακή σύσκεψη διευθυντών και αντιπροέδρων που έγινε την προηγούμενη εβδομάδα, χωρίς να έχουν ενημερώσει προκαταβολικά τον υπεύθυνο, σύμφωνα με πηγή που επικαλείται το CNN.

Ανάμεσα στους τρεις υπαλλήλους είναι η Τέρα Φιλντ, υψηλόβαθμη μηχανικός λογισμικού που προσδιορίζεται ως queer και trans άτομο. Η ίδια επέκρινε δημοσίως το «The Closer» με αναρτήσεις της στο Twitter την προηγούμενη εβδομάδα. Η απόφαση να τεθεί σε αναστολή ελήφθη λόγω της συμμετοχή της στη σύσκεψη και όχι εξαιτίας των tweet της, σύμφωνα με την πηγή του CNN.

«Είναι απολύτως αναληθές ότι θέσαμε σε αναστολή κάποιον εργαζόμενο για αναρτήσεις για αυτό το σόου. Οι εργαζόμενοί μας ενθαρρύνονται να διαφωνούν ανοιχτά και υποστηρίζουμε το δικαίωμά τους να το κάνουν», δήλωσε στο CNN εκπρόσωπος του Netflix που ρωτήθηκε για το θέμα.

«Η προώθηση της ιδεολογίας TERF (κάτι που κάναμε δίνοντάς της βήμα χθες) βλάπει ευθέως τους trans ανθρώπους, δεν είναι κάποια ουδέτερη ενέργεια», επεσήμανε η Φιλντ στο Twitter.

«Αυτό δεν είναι μια διαφωνία με δύο πλευρές. Είναι μια διαφωνία των trans ανθρώπων που θέλουν να είναι ζωντανοί και των ανθρώπων που δεν θέλουν να είμαστε», συμπλήρωσε, ενώ ολοκλήρωσε τις αναρτήσεις της με τα ονόματα 37 trans και gender non-conforming ανθρώπων που έχουν σκοτωθεί φέτος.

Η οργάνωση GLAAD επίσης καταδίκασε τα σχόλια που ακούγονται στο «The Closer», επισημαίνοντας μεταξύ άλλων ότι το όνομα του Ντέιβ Σαπέλ έχει γίνει συνώνυμο του εξευτελισμού trans ανθρώπων και άλλων περιθωριοποιημένων κοινοτήτων.

Dave Chappelle's brand has become synonymous with ridiculing trans people and other marginalized communities. Negative reviews and viewers loudly condemning his latest special is a message to the industry that audiences don't support platforming anti-LGBTQ diatribes. We agree. https://t.co/yOIyT54819

Μετά τα δημοσιεύματα για το email του Τεντ Σαράντος, η οργάνωση καλεί την πλατφόρμα να ακούσει τις αντιδράσεις και να ανταποκριθεί στα ίδια τα στάνταρντ του.

«Το Netflix έχει μια πολιτική που προβλέπει ότι περιεχόμενο “σχεδιασμένο να υποκινήσει το μίσος ή τη βία” δεν επιτρέπεται στην πλατφόρμα, αλλά όχι ξέρουμε ότι ακριβώς αυτό κάνει το αντι-ΛΟΑΤΚΙ περιεχόμενο», επεσήμανε σε ανάρτηση στο Twitter.

Ενώ το Netflix φιλοξενεί κάποιες «επαναστατικές ιστορίες» ΛΟΑΤΚΙ ατόμων, συνέχισε η οργάνωση, «τώρα είναι η ώρα τα στελέχη του να ακούσουν τους ΛΟΑΤΚΙ εργαζόμενους, τους ηγέτες της βιομηχανίας και το κοινό και να δεσμευθούν ότι θα ανταποκριθούν στα ίδια τα στάνταρντ τους».

While @Netflix is home to groundbreaking LGBTQ stories, now is the time for Netflix execs to listen to LGBTQ employees, industry leaders, and audiences and commit to living up to their own standards. 2/2