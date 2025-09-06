Το νέο status symbol της νεολαίας: Ιδιωτικά τζετ με τα χρήματα των γονιών

Η πανδημία άλλαξε ριζικά τις συνήθειες των εύπορων ταξιδιωτών και, σύμφωνα με τα στοιχεία της Flexjet, το 2025 η εικόνα της αγοράς ιδιωτικών πτήσεων έχει μεταμορφωθεί. Ο πρόεδρος της εταιρείας, Κεν Ρίτσι, εξηγεί πως οι πελάτες έγιναν «νεότεροι, περισσότεροι και με διάθεση για μακρινότερα ταξίδια».

Μέσα σε πέντε χρόνια, η μέση ηλικία των επιβατών έπεσε κατά σχεδόν μία δεκαετία, ενώ οι νέοι πελάτες προτιμούν μεγαλύτερα αεροσκάφη, ικανά για υπερατλαντικά ταξίδια. Το προφίλ τους έχει αλλάξει: οικογένειες και νεαρότεροι κληρονόμοι, που αποφεύγουν πλέον τις μεγάλες αεροπορικές εταιρείες, στρέφονται σε πολυτελείς επιλογές.

Η απογοήτευση από τις εμπορικές πτήσεις, ειδικά μετά την αυστηρότητα της εποχής COVID, έπαιξε καθοριστικό ρόλο. «Οι αεροπορικές έγιναν περισσότερο αστυνομία παρά οικοδεσπότες», σχολιάζει ο Ρίτσι, εκτιμώντας ότι η εμπειρία πολυτελούς ταξιδιού δεν μπορεί πια να συγκριθεί με τα first class εισιτήρια των μεγάλων εταιρειών.

Το κόστος παραμένει υψηλό – ένα ιδιωτικό ταξίδι Ευρώπη-ΗΠΑ μπορεί να κοστίσει όσο μια θέση πρώτης θέσης σε εμπορική πτήση, ξεπερνώντας τα 10.000 δολάρια ανά άτομο. Ωστόσο, η ευελιξία, οι ανέσεις και η αίσθηση αποκλειστικότητας πείθουν όλο και περισσότερους.

Η τάση μάλιστα συνδέεται με μια τεράστια μεταβίβαση πλούτου: «Λυπάμαι να το πω, γονείς, αλλά τα παιδιά σας χρησιμοποιούν τα χρήματά σας για να πετάνε ιδιωτικά», παραδέχεται ο ίδιος. Αντί για τρία μικρότερα ταξίδια, οι νέοι επιλέγουν ένα μεγάλο, πολυτελές και εξατομικευμένο.

Η νέα γενιά εύπορων ταξιδιωτών δείχνει ότι το μέλλον της πολυτέλειας δεν είναι πλέον η ποσότητα, αλλά η εμπειρία. Ωστόσο, το περιβαλλοντικό αποτύπωμα είναι πλέον μεγαλύτερο από ποτέ.

Με πληροφορίες από Newsweek