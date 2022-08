Νέο πλήγμα στην πυρηνική ασφάλεια: Η Ρωσία αναστέλλει τις επιθεωρήσεις βάσει της Συνθήκης START με τις ΗΠΑ

H Ρωσία ανακοίνωσε σήμερα πως ενημέρωσε την Ουάσινγκτον για αναστολή των προγραμματισμένων επιθεωρήσεων σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις της, στο πλαίσιο της πυρηνικής Συνθήκης START με τις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών, οι εγκαταστάσεις που υπόκεινται σε ελέγχους στο πλαίσιο της νέας συμφωνίας, θα εξαιρεθούν «προσωρινά» από τέτοιου είδους αυτοψίες.

Η Μόσχα αναγκάστηκε «να καταφύγει σε αυτό το μέτρο ως αποτέλεσμα της επιμονής της Ουάσινγκτον ότι θα επιδιώξει αναπόφευκτα την επανέναρξη των επιθεωρήσεων υπό συνθήκες που δεν λαμβάνουν υπόψη τη σημερινή πραγματικότητα», αναφέρει η ανακοίνωση του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών.

