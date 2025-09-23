Νέο Ολυμπιακό ημερολόγιο στον ορίζοντα εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής

Η παγκόσμια αθλητική ατζέντα ίσως χρειαστεί να «επανασχεδιαστεί» εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής, δήλωσε ο πρόεδρος της World Athletics, Σεμπάστιαν Κόου, μετά την ολοκλήρωση του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Στίβου στο Τόκιο.

Οι πρωταθλητές αναγκάστηκαν να αγωνιστούν σε συνθήκες αποπνικτικής ζέστης και υγρασίας, με τη θερμοκρασία να ξεπερνά τους 30 βαθμούς και την υγρασία το 90%.

Ο Κόου προειδοποίησε ότι αγωνίσματα αντοχής όπως ο μαραθώνιος ίσως χρειαστεί να διεξάγονται ξεχωριστά, σε διαφορετική εποχή του χρόνου, για την προστασία των αθλητών. «Ναι, το βλέπω να γίνεται», είπε στο BBC. «Δεν είναι εύκολο, γιατί ακόμη και το φθινόπωρο ή τον χειμώνα πολλές πόλεις έχουν υψηλές θερμοκρασίες. Αλλά πιστεύω ότι αυτό θα χρειαστεί να γίνει, και μάλιστα σύντομα».

Έρευνα της World Athletics δείχνει ότι το 70% των αθλητών θεωρεί πως η κλιματική αλλαγή και η ζέστη επηρεάζουν την προετοιμασία και τις επιδόσεις τους. «Οι κυβερνήσεις δεν έχουν ανταποκριθεί επαρκώς», τόνισε ο 68χρονος Βρετανός, υπογραμμίζοντας πως το Ολυμπιακό κίνημα συνολικά θα πρέπει να επανασχεδιάσει το διεθνές καλεντάρι.

O πρόεδρος της World Athletics, Σεμπάστιαν Κόου / Φωτ: EPA, αρχείου

Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στο Τόκιο ολοκληρώθηκε την Κυριακή, έπειτα από εννέα ημέρες αγώνων στο Εθνικό Στάδιο της Ιαπωνίας, το οποίο πριν τέσσερα χρόνια φιλοξένησε τους Ολυμπιακούς Αγώνες χωρίς θεατές λόγω πανδημίας. Οι εξέδρες αυτή τη φορά γέμισαν με 60.000 φιλάθλους, που παρακολούθησαν ονόματα όπως ο Σουηδός Μόντο Ντουπλάντις, η Σίντνεϊ ΜακΛάφλιν-Λεβρόν, ο Νόα Λάιλς και η Κενυάτισσα Φέιθ Κιπιέγκον.

Ο Ντουπλάντις πέτυχε το 14ο παγκόσμιο ρεκόρ του στο επί κοντώ, η ΜακΛάφλιν-Λεβρόν πλησίασε το αμφιλεγόμενο ρεκόρ των 400μ. γυναικών που κρατάει 40 χρόνια, ο Λάιλς κατέκτησε για τέταρτη συνεχόμενη φορά τα 200μ. ισοφαρίζοντας τον Γιουσέιν Μπολτ, ενώ η Κιπιέγκον πανηγύρισε τέταρτο τίτλο στα 1500μ.

Παράλληλα, ο Κόου επιβεβαίωσε ότι όλες οι αθλήτριες που αγωνίστηκαν στη γυναικεία κατηγορία υποβλήθηκαν σε γενετικά τεστ με δείγμα σάλιου. Δεν αποκάλυψε λεπτομέρειες για το αν αποκλείστηκαν αθλήτριες, σημειώνοντας ότι η διαδικασία θα παραμείνει εμπιστευτική αλλά και μόνιμη. Η κίνηση αυτή ήρθε μετά από αναφορές πως δεκάδες αθλήτριες που είχαν περάσει ανδρική εφηβεία έφτασαν σε τελικούς διεθνών διοργανώσεων από το 2000.

Για το μέλλον, η World Athletics σχεδιάζει το 2026 στη Βουδαπέστη το πρώτο «Ultimate Championships», τριήμερο τουρνουά με παγκόσμιους πρωταθλητές, νικητές Diamond League και κορυφαίους της χρονιάς. Το έπαθλο θα φτάσει τα 10 εκατ. δολάρια. Σύμφωνα με τον Κόου, ο νέος θεσμός θα λειτουργήσει ως «εργαστήριο αλλαγών» για να δοκιμαστούν ιδέες που ίσως περάσουν αργότερα στα Παγκόσμια Πρωταθλήματα.

Ο Νόα Λάιλς / Φωτ: EPA, αρχείου

Οκτώ φορές χρυσός Ολυμπιονίκης, ο Γιουσέιν Μπολτ, χαρακτήρισε την πρωτοβουλία «καλή αρχή». «Ο στίβος πρέπει να εξελιχθεί και κινείται στη σωστή κατεύθυνση. Είναι ένα από τα φτωχότερα αλλά και μεγαλύτερα αθλήματα. Το κίνητρο είναι μεγάλο και χαίρομαι για τους αθλητές, γιατί το αξίζουν», είπε στο BBC.

Ο Κόου σημείωσε ότι οι θεαματικές επιδόσεις στο Τόκιο οφείλονται και σε νέες τεχνολογίες στον στίβο, στα αγωνιστικά παπούτσια αλλά και στη βελτίωση της προπονητικής. «Κάποιες εμφανίσεις ήταν πραγματικά συγκλονιστικές», ανέφερε. «Δεν υπάρχει ποτέ αρκετό πριμ για τους αθλητές· θέλουμε πάντοτε περισσότερα, ώστε να ωφελούνται από την ανάπτυξη του αθλήματος».

Με πληροφορίες από BBC

