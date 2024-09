Νέα επίθεση με όπλα στις ΗΠΑ: Άγνωστος πυροβόλησε διερχόμενους σε αυτοκινητόδρομο του Κεντάκι

Αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν από πυρά κατά μήκος αυτοκινητοδρόμου στο Κεντάκι (νοτιοανατολικά), ανακοίνωσαν οι αρχές της πολιτείας αυτής των ΗΠΑ, τονίζοντας πως ο δράστης δεν έχει συλληφθεί ακόμη, στην νέα επίθεση με όπλα που συγκλονίζει τις ΗΠΑ.

Τέσσερις ως έξι άνθρωποι χτυπήθηκαν από σφαίρες, είπε σε ΜΜΕ ο Σκότι Πένιγκτον, εκπρόσωπος της αστυνομίας στην πολιτεία, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες για την κατάστασή τους.

Η νέα επίθεση ενόπλου εξαπολύθηκε στην κομητεία Λόρελ, περίπου 145 χιλιόμετρα νότια της πόλης Λέξιγκτον, κατά μήκος του Interstate 75, μεγάλου αυτοκινητοδρόμου βορρά/νότου που διασχίζει τις μισές ΗΠΑ.

Υπάρχουν «σοβαρά τραυματίες» πάντως δεν έχει καταγραφεί θάνατος σε αυτό το στάδιο, ανέφερε ο τοπικός ειδησεογραφικός τηλεοπτικός σταθμός WYMT, επικαλούμενος το γραφείο του σερίφη της κομητείας Λόρελ.

It just never ends!!! #BREAKING Kentucky Shooter possible "Sniper Nest" Next to a Truck stop! Person of interest identified as 32-year-old Joseph A. Couch in the Kentucky shooting which is ongoing; He had posted an AR 15 this morning with 2000 rounds of ammo.



"Police are… pic.twitter.com/0rO0E6YkWc — General Strike 🍀(Terrence Daniels) (@Terrence_STR) September 8, 2024

Ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του δράστη

Οι αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για να εντοπίσουν 32χρονο, τον Τζόζεφ Κάουτς, που θεωρούν ύποπτο για την επίθεση· τον χαρακτηρίζουν «οπλισμένο και επικίνδυνο».

Joseph Couch, 32, sought after shooting 5 people near I-75 in #London, #Kentucky



Army vet fled into woods, considered armed & dangerous. White male, 5'10", 154lbs



Released last month on $1000 bond for terrorist threats



Victims in stable condition



No fatalities reported🚨



🙏… pic.twitter.com/UW2waKfVJD — True Crime Updates (@TrueCrimeUpdat) September 8, 2024

Τμήμα του αυτοκινητοδρόμου έκλεισε και στις δυο κατευθύνσεις.

Ο κυβερνήτης του Κεντάκι, ο Δημοκρατικός Άντι Μπεσίαρ, παρότρυνε μέσω X τους κατοίκους της πολιτείας να αποφεύγουν τον τομέα και πρόσθεσε πως «θα δώσουμε περισσότερες λεπτομέρειες μόλις είναι διαθέσιμες».

«Παρακαλούμε αποφύγετε τον I-75 (...) μέχρι νεοτέρας! Χρησιμοποιήστε εναλλακτικές διαδρομές και μην πλησιάσετε καν», κάλεσε με τη σειρά του, μέσω Facebook, ο δήμαρχος της πόλης Λόντον (8.000 κάτοικοι), ο Ράνταλ Γουέντλ.

Joseph Couch allegedly purchased an AR-15 this morning with 2000 rounds. Now he is a person of interest in a shooting that occurred at the Exit 49/KY-909 area in Laurel County, Kentucky. This is an active manhunt. Suspect considered to be armed and dangerous. pic.twitter.com/KJU2Rj3Fc1 — Rose (@901Lulu) September 8, 2024

Το περιστατικό άρχισε να εκτυλίσσεται λίγο πριν από τις 18:00 (τοπική ώρα· περί τη 01:00 ώρα Ελλάδας), όταν αστυνομικοί κλήθηκαν στην περιοχή εξαιτίας τηλεφωνικών καταγγελιών πως οχήματα δέχθηκαν πυρά στον αυτοκινητόδρομο.

Οι ΗΠΑ, χώρα όπου τα όπλα είναι περισσότερα από ό,τι οι κάτοικοι, καταγράφουν τον υψηλότερο δείκτη θανάτων εξαιτίας οπλοχρησίας από οποιαδήποτε ανεπτυγμένη χώρα του κόσμου.

Οι επιθέσεις με τη χρήση όπλων είναι αέναα επαναλαμβανόμενη μάστιγα στη χώρα, όπου η μια κυβέρνηση μετά την άλλη αποδεικνύεται ανίσχυρη να λάβει αποτελεσματικά μέτρα για την αντιμετώπιση του φαινομένου, καθώς η ισχύς του λόμπι της οπλοκατοχής είναι μεγάλη και πολλοί Αμερικανοί δεν θέλουν ούτε να ακούσουν για την επιβολή περιορισμών, πόσο μάλλον να τα αποχωριστούν.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, δεκατετράχρονος σκότωσε με τουφέκι εφόδου δυο συνομηλίκους του, καθηγητή και καθηγήτρια, ενώ τραυμάτισε άλλους εννιά ανθρώπους στο λύκειο όπου φοιτούσε στη Γουάιντερ, στην πολιτεία Τζόρτζια.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ

