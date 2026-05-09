Νέα επιδρομή των ΗΠΑ εναντίον σκάφους στον Ειρηνικό: Δύο οι νεκροί

Ο στρατός των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε αεροπορική επιδρομή εναντίον σκάφους στον Ειρηνικό, που φέρεται να επιδιδόταν «σε διακίνηση ναρκωτικών», με αποτέλεσμα να σκοτωθούν δύο άτομα.

Η Διοίκηση Νότιας Αμερικής των ΗΠΑ ανέφερε σε ανάρτησή της στο X ότι δύο άνδρες σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια της επίθεσης και ότι ένα άτομο επέζησε.

Σύμφωνα με το Reuters, η Ακτοφυλακή των ΗΠΑ ειδοποιήθηκε για επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, ενώ Αμερικανός αξιωματούχος, τον οποίο επικαλείται η εφημερίδα New York Times, ανέφερε ότι το Μεξικανικό Πολεμικό Ναυτικό είχε αναλάβει την επιχείρηση εντοπισμού του επιζώντα.

Επιθέσεις των ΗΠΑ εναντίον σκαφών: 190 θάνατοι από τον Σεπτέμβριο.

«Σπάνια υπάρχουν επιζώντες από τις επιθέσεις των ΗΠΑ», σχολιάζει το Reuters, επισημαίνοντας ότι «οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν επιτεθεί σε πολλά σκάφη στον Ανατολικό Ειρηνικό τις τελευταίες εβδομάδες, πραγματοποιώντας θανατηφόρες επιθέσεις».

Οι επιθέσεις του αμερικανικού στρατού σε τέτοια σκάφη έχουν κοστίσει τη ζωή σε περισσότερους από 190 ανθρώπους από τον Σεπτέμβριο.

Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίζεται ότι τα σκάφη μετέφεραν ναρκωτικά.

Με πληροφορίες από Reuters