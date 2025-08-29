ΔΙΕΘΝΗ
Ναυάγιο μεταναστών στη Μαυριτανία: Τουλάχιστον 69 νεκροί, δεκάδες αγνοούμενοι

Δεκαεπτά επιβάτες διασώθηκαν - Το ξύλινο πλοιάριο είχε αποπλεύσει με περίπου 160 ανθρώπους

LifO Newsroom
Φωτ: Getty Images
Τουλάχιστον 69 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περίπου 90 αγνοούνται μετά την ανατροπή πλοιαρίου ανοιχτά των ακτών της Μαυριτανίας, σύμφωνα με την ακτοφυλακή της βορειοδυτικής αφρικανικής χώρας.

Δεκαεπτά επιβάτες διασώθηκαν, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται.

Το ξύλινο κανό είχε αποπλεύσει από τη Γκάμπια έξι ημέρες πριν το δυστύχημα της Τρίτης, με περίπου 160 ανθρώπους, κυρίως Γκαμπιανούς και Σενεγαλέζους, που προσπαθούσαν να φτάσουν στις Κανάριες Νήσους της Ισπανίας. Σύμφωνα με μαρτυρίες, αργά το βράδυ της Τρίτης οι επιβάτες είδαν τα φώτα παράκτιας πόλης και μετακινήθηκαν όλοι από τη μία πλευρά του σκάφους, προκαλώντας την ανατροπή του.

Η διαδρομή μέσω Ατλαντικού έχει εξελιχθεί σε έναν από τους πιο συχνούς και επικίνδυνους δρόμους για μετανάστες από την Αφρική που επιχειρούν να περάσουν στην Ευρώπη. Μόνο πέρυσι σχεδόν 47.000 άνθρωποι έφτασαν στις Κανάριες Νήσους, ενώ η ισπανική ΜΚΟ Caminando Fronteras εκτιμά ότι περισσότεροι από 9.000 έχασαν τη ζωή τους στην προσπάθεια.

Ακτοφυλακές της Μαυριτανίας ανέφεραν στο ισπανικό πρακτορείο EFE ότι οι έρευνες συνεχίζονται περίπου 60 χλμ. βόρεια της πρωτεύουσας, Νουακσότ. Η εκπρόσωπος της Caminando Fronteras, Έλεν Μαλένο, εκτίμησε ότι οι αγνοούμενοι μπορεί να φτάνουν τους 140 και κάλεσε τις αρχές της Μαυριτανίας να εντείνουν τις έρευνες, χαρακτηρίζοντας το ναυάγιο «μία από τις μεγαλύτερες τραγωδίες του καλοκαιριού».

Η τραγωδία σημειώνεται λίγες ημέρες αφότου οι δυνάμεις ασφαλείας της Μαυριτανίας κατηγορήθηκαν από τη Human Rights Watch για συστηματικές κακοποιήσεις μεταναστών άλλων αφρικανικών χωρών. Η οργάνωση υποστηρίζει ότι οι παραβιάσεις συνδέονται με τη συμφωνία που έχει συναφθεί με την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ισπανία για τον περιορισμό των επικίνδυνων θαλάσσιων περασμάτων προς τις Κανάριες.

Με πληροφορίες από Associated Press

